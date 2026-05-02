آغاز طرح تکمیلی واکسیناسیون در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: اجرای طرح تکمیلی واکسیناسیون سرخک، سرخجه و اوریون از امروز در هرمزگان آغاز شد.در این طرح حدود ۱۴۵ هزار و ۶۳۰ کودک در گروه سنی ۲۴ تا ۷۲ ماهه واکسینه می‌شوند.

میرزاده افزود: کودکان زیر پوشش این طرح ایرانی و غیرایرانی، شامل متولدان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ هستند.

وی گفت: طرح تکمیلی واکسیناسیون با همکاری هزار و ۹۵۵ نیروی بهداشتی در ۹۱۷ منطقه عملیاتی شامل مراکز خدمات جامع سلامت، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت اجرا می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: تقویت ایمنی کودکان ایرانی و مهاجر تا سن پنج سال، افزایش پوشش بیش از ۹۵ درصدی واکسیناسیون، شناسایی و تکمیل کودکانی که تاکنون واکسن دریافت نکرده‌اند و در نهایت قطع زنجیره انتقال ویروس، از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

میرزاده گفت: پراکندگی جغرافیایی جمعیت، وجود مناطق حاشیه‌نشین، پایین بودن سطح آگاهی برخی خانواده‌ها، رفت وآمد اتباع خارجی و مرزی از جمله عواملی است که دستیابی به پوشش واکسیناسیون ایده‌آل را با چالش روبه‌رو می‌کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: هم اکنون همه‌ی کودکان کشور علیه بیماری‌هایی از جمله دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال، سرخک، سرخجه، اوریون، روتاویروس، پنوموکوک، سل، هپاتیت B و هموفیلوس آنفلوآنزا واکسینه می‌شوند.

طرح تکمیلی واکسیناسیون سرخک، سرخجه و اوریون به مدت دو هفته در هرمزگان اجرا می‌شود.