انتقاد روسیه از حملات فرانسه به تاسیسات نفتی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت روسیه اعلام کرده است که با حملات هوایی فرانسه علیه تاسیسات نفتی سوریه تحت اشغال داعش مخالف است و در هر شرایطی به زیرساختارهای این کشور آسیب نخواهد زد.

یک دیپلمات ارشد در دولت روسیه گفت حملات فرانسه علیه تاسیسات نفتی سوریه به بهانه حمله به داعش نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد.

ایلا روگاچف رئیس دپارتمان تهدیدات و چالش های دولت روسیه (DNCT) اعتقاد دارد حملات هوایی فرانسه در سوریه بیشتر از داعش به زیرساختارهای سوریه آسیب می زند و این از نظر دولت روسیه قابل قبول نیست.

این مقام ارشد در وزارت خارجه روسیه یادآور شد کشورش به هیچ عنوان از حملات هوایی بدون هدف و برنامه حمایت نخواهد کرد. وی می گوید حملات هوایی فرانسه در سوریه به بهانه دفاع از امنیت ملی فرانسه است در حالی که امنیت مردم سوریه را به خطر می اندازد.

روگاچف تاکرد کرد از نظر دولت فرانسه، بشار اسد و داعش هر دو دشمن این کشور محسوب می شوند و حمله هوایی به تاسیسات سوریه در هر شرایطی موجه است در حالی که این اقدام از نظر دولت روسیه توجیهی ندارد.

فرانسه از تمام کشورهای همپیمان خود خواسته است این کشور را در حمله به داعش در سوریه کمک کنند. پاریس مدعی است در چند روز اخیر بارها مواضع داعش توسط جنگنده های فرانسوی مورد حمله قرار گرفته است.