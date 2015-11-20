به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته «نقد تئاتر» به نقد و بررسی نمایش «خاطرات و کابوس های یک جامه دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی» با نویسندگی، طراحی و کارگردانی علی رفیعی می پردازد که اجرای عمومی خود را از ۲۱ آبانماه در تالار وحدت آغاز کرده است.
در این نمایش سیامک صفری، مهدی سلطانی، مریم سعادت، مصطفی ساسانی، نسرین درخشانزاده، سارا رسولزاده، فروغ قجابگلی، زهیر یاری، عباس جمالی، ساناز روشنی، هوشنگ قوانلو، یلدا عباسی، عزالدین توفیق، وحید آجرلو، عباس آقاجانی، مجتبی آقامیرزایی، حامد احمدجو، سعید احمدی، مهسا باقری، شیما بختیاری، نواب ثریا، مسعود جهانبخش، میثم دامنزه، راشین دیدنده، شیرین ریاضی، فرزانه زینتی، علی صادقی، حسین کریمی، مصطفی لطیفیخواه، لاله نورالدین موسی، روهان نیکخواه، نرگس نیکسیرت، پریا وزیری به ایفای نقش میپردازند. نقد و بررسی نمایش از جمله بخش های برنامه «نقد تئاتر» است که شنبه ۳۰ آبانماه ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه چهار می رود.
در این برنامه محمدرضا خاکی و سهیلا نجم حضور خواهند داشت و گفتگوهایی با علی رفیعی پخش می شود.
تهیه کنندگی این برنامه را مجید گیاه چی و اجرای آن را عطاالله کوپال بر عهده دارند.
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