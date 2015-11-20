انتشار ۲دفتر شعر تازه از غلامرضا سازگار

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر هنر و ادبیات هلال مجموعه نوحههای عاشورایی غلامرضا سازگار را در قالب کتابی با عنوان «یک ماه خون گرفته» منتشر کرد.
این کتاب شامل متن تمامی نوحههای عاشورایی سردوه شده توسط سازگار است که در قالب یک تقسیمبندی محتوایی از نوحههای مرتبط با نخستین روز ماه محرم شروع و تا نوحههای مرتبط با ورود کاروان حسینی به مدینه ،بعد از واقعه عاشورا را در بر میگیرد.
این مجموعه شامل ۲۰ بخش است و در قطع جیبی در بیش از ۳۰۰ صفحه و با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.
با توجه به اینکه سبک هر یک از نوحهها متفاوت از دیگری است، ناشر این کتاب از خریدار خواسته تا با نصب اپلیکیشن موبایلی مرتبط با این کتاب از سبک خوانش این نوحهها نیز به صورتی جداگانه مطلع شود.
دفتر نشر هلال همچنین به تازگی مجموعه کامل غزلیات غلامرضا سازگار را نیز در قالب کتاب با عنوان «آتش مهر» منتشر کرده است.
این کتاب ۷۲۰ غزل از سازگار را که با موضوعات آئینی سروده شده است در خود جای داده و با حجمی بیش از ۸۸۰ صفحه منتشر شده است.
این کتاب به اذعان ناشر در مقدمه خود به شکلی چیده شده و مورد استفاده قرار گرفته که با غزلیاتی در وصف نیایش شروع و پس از آن اشعار وی در وصف چهارده معصوم(ع) روایت شده است و در پایان نیز با اشعاری در وصف انتظار پایان مییابد.
این دفتر شعر با قیمت ۳۹۰۰ تومان منتشر شده است.
یادآوری میشود غلامرضا سازگار معروف به میثم شاعر و مدیحه سرای عاشورایی است که بیش از ۶ دهه به مدیحه سرایی در وصف اهل بیت(ع) و معصومین پرداخته است.
دفتر هنر و ادبیات هلال وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از مجموعههای فعال در حوزه ادبیات آیینی است که تلاش دارد تولیدات فاخر دینی و عاشورایی را در جامعه و بین فعالان فرهنگی و مذهبی معرفی کند و نشر دهد.
علاقهمندان به تهیه مجموعه آتش مهر که مجموعهای ماندگار از غزلیات استاد «غلامرضا سازگار» است و دیگر آثار تولید شده در مجموعه هلال میتوانند از طریق سامانه پيام كوتاه (٣٠٠٠٠٨٩٢٠) با ارسال یک پیامک بدون متن به این سامانه اقدام کنند.
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