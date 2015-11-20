اصلاح کنکور کارشناسی ارشد و دکتری در راه صحن بهارستان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته پیش رو که در روزهای یکشنبه اول آذر تا سه‌شنبه سوم آذرماه تشکیل می شود، در صحن علنی بهارستان چند دستور کار جاری خواهند داشت.

نمایندگان این هفته به ادامه بررسی لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» می پردازند؛ تاکنون ۱۷ ماده از این لایحه در صحن علنی بهارستان به تصویب رسیده است.

نمایندگان در این هفته همچنین گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح «اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت» را بررسی و نظر شورای نگهبان را تامین خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس با عنوان طرح «اصلاح بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور» و نیز گزارش همین کمیسیون با عنوان طرح یک فوریتی «توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی» از دیگر دستورکارهای این هفته صحن علنی مجلس خواهد بود. طرح بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی پیش از این برای رفع ایراد و ابهامات آن به کمیسیون عمران ارجاع شده بود.

نمایندگان در این هفته همچنین گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره طرح «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها» را که یک فوریت آن در جلسه علنی ۱۹ فروردین ماه سال گذشته مجلس به تصویب رسیده بود، بررسی می کنند.

بررسی لایحه «تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» که در اجرای ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار صحن قرار گرفته است، برنامه دیگر نمایندگان در این هفته است.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره طرح «جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی ها» و نیز طرح «اصلاح ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و طرح «جرم سیاسی» نیز از دیگر دستورکارهای این هفته بهارستان است که در صورت زمان کافی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این هفته همچنین ۳ نفر از نمایندگان را برای عضویت در هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت انتخاب خواهند کرد؛ این انتخاب با پیشنهاد کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس و در اجرای بند یک ماده شش اساسنامه خبرگزاری خانه ملت صورت می گیرد.