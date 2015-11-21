سومین جلد از دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» یک دانشنامه تخصصی درباره فولکلور و فرهنگ عامه مردم ایران است. این دانشنامه عمده‌ترین مباحث فرهنگ مادی و معنوی مردم مناطق مختلف ایران را دربرمی‌گیرد که در ۲۰ کد طبقه بندی شده است.

خوراک، پوشاک، بازی و نمایش، هنر و صنایع دستی، موسیقی، ادبیات عامه، طب عامیانه، باورها و اعتقادات، آداب ورسوم، نهادها و موسسات مرتبط با مردم شناسی و فرهنگ عامه، شخصیت‌ها و صاحب‌نظران تاثیرگذار در این زمینه، کتاب‌ها و متون فولکلوریک برخی از کدهای این مجموعه است. فرهنگ مادی و معنوی مردم مناطق مختلف ایران بخش‌های مختلف این دانشنامه را تشکیل می‌دهد.

بیش از ۱۲۰ پژوهشگر و مولف ایرانی و خارجی با این دانشنامه همکاری مداوم داشته و تحقیق و تالیف مقالات آن را برعهده دارند. شماری از مولفان و پژوهشگران همکار با این دانشنامه در زمره برجسته‌ترین دانشمندان و محققان ایران و جهان هستند و برخی دیگر دانش‌آموختگان جوانی هستند که با گذراندن دوره‌های آموزشی در این بخش به پژوهشگران و مولفان حرفه‌ای تبدیل شده‌اند.

جلد نخست مجموعه دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» که در سال ۹۲ منتشر شد، حدود ۴۰۰ مدخل از «آب» تا «باران» را دربرمی‌گیرد. جلد دوم این دانشنامه دارای ۲۷۷ مدخل است و از «باران خواهی» تا «توت» را شامل می‌شود. جلد سوم هم به حرف‌های «ت» تا «خ» اختصاص دارد و دارای ۳۱۰ مدخل است که با مدخل «توت ابوالفضل» آغاز می‌شود و با مدخل «خرمن و خرمن کوبی» پایان می‌یابد.

جلد سوم دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» در ۷۷۵ صفحه در قطع رحلی با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و بهای ۷۲ هزار تومان از سوی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شده و در اختیار دانش پژوهان و علاقه مندان قرار گرفته است.