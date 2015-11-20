اتباع فرانسه و آمریکا جزو کشته شدگان حادثه باماکو نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، به دنبال اعلام خبر حضور اتباع روس در میان گروگان های حادثه باماکو، «ژان ایو لودریان» ویزر دفاع فرانسه، در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد: طبق آخرین گزارش ها، تا به این لحظه حضور هیچ یک از اتباع روسی در میان کشته شدگان حادثه تروریستی باماکو گزارش نشده است.

ظهر امروز افراد مسلح ناشناس با یورش به هتل «رادیسون» در شهر «باماکو» پایتخت مالی، ۱۷۰ نفر از کسانی که در آنجا اقامت داشتند را گروگان گرفتند.

منابع رسانه ای اعلام کردند در یورش مسلحانه به هتل «رادیسون» و عملیات گروگانگیری، تاکنون سه نفر کشته و تعدادی زخمی شده اند. در همین ارتباط، منابع عربی اعلام کردند که مهاجمان تاکنون برخی از گروگان ها را آزاد کرده اند.

این در حالی است که کاخ سفید با صدور بیانیه ای در خصوص عملیات گروگانگیری در مالی اعلام کرده است که اوباما از نزدیک تحولات مربوط به این حادثه را پیگیری می کند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تاکید کرد ۲۲ نفر از اتباع این کشور، اعم از نظامیان و غیر نظامیان آمریکایی که در مالی حضور دارند، در سلامت کامل به سر می برند.

سفارت روسیه در مالی نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که احتمال دارد تعدادی از اتباع این کشور در میان کسانی که توسط افراد مسلح در هتل رادیسون گروگان گرفته شده اند، وجود داشته باشند.

منابع رسانه ای اعلام کردند در بین کسانی که در هتل رادیسون شهر باماکو پایتخت مالی گروگان گرفته شده اند، افرادی با تابعیت فرانسوی، ترکیه ای و چینی دیده می شوند.

به دنبال آغاز عملیات آزادسازی گروگان ها در هتل «رادیسون» باماکو پایتخت مالی، ۸۰ نفر از گروگان ها آزاد شدند. این در حالی است که رسانه های عربی اعلام کردند که ۱۲ تبعه فرانسوی نیز در میان افراد آزاد شده به چشم می خورند. این منابع اعلام کردند که ۱۲ تبعه فرانسوی از کارکنان شرکت هواپیمایی فرانسه هستند.