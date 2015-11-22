تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد سیستان و بانه - مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت وزیران لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان در استان سیستان و بلوچستان و منطقه آزاد تجاری – صنعتی بانه – مریوان در استان کردستان را بررسی و تصویب کرد.

در این جلسه هیات وزیران که عصر یکشنبه و به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، اعضا همچنین لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را نیز تصویب کردند.

اعضای هیات دولت بنا بر ضرورت ایجاد انعطاف در نظام قیمتگذاری محصولات بیمه‌ای و تضمینی صندوق ضمانت صادرات و با توجه به تغییرات جدید در نرخ‌های ارایه این خدمات در موسسات همتای صندوق در کشورهای عضو OECD (که مبنای نرخ های صندوق تعریف شده است) و به دلیل گذشت بیش از یک دهه از آخرین تغییرات اعمال شده، نرخ‌های حق بیمه و کارمزد محصولات بیمه ای و ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران را مورد بازنگری و بررسی قرار داد.

اضافه شدن محصولات جدید، تسهیل فعالیت‌های واگذاری ریسک به شکل بیمه اتکایی و ایجاد مزیت بیشتر برای پوشش کل گردش صادراتی صادرکنندگان، از دیگر دلایل بازنگری در نرخ‌های مذکور است.

در این جلسه همچنین آیین نامه راهنمایان گردشگری اصلاح شد. بر این اساس، شرایط اخذ مجوز فعالیت‌های راهنمایان گردشگری احصاء شده است. در اصلاحات انجام شده، مرجع صدور مجوز، مدت اعتبار کارت راهنمای گردشگری و وضعیت راهنمایان از نظر بکارگیری تبیین شده است. راهنمایان گردشگری صرفا مجاز به ارایه خدمات راهنمایی به دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری مجاز از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشند و واگذاری فعالیت و مجوز از سوی راهنمای گردشگری به فرد و یا دفاتر مسافرتی غیرمجاز ممنوع است.

دولت با توجه به ضرورت جلوگیری از انتشار مواد پرتوزا و حفاظت از محیط زیست و نیروی انسانی فعال در بخش معادن کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به اصلاحیه قانون معادن، ناظر به نحوه فعالیت معادن پرتوزا را به تصویب رساند. این آیین‌نامه با هدف بروزرسانی مستمر قوانین مربوط به پرتوزایی مواد معدنی و نحوه از کاراندازی معدن پرتوزا و تجهیزات مورد استفاده در این معادن تصویب شد.

هیأت وزیران به منظور تسریع در اجرای طرح‌های مربوط به نجات دریاچه ارومیه و با توجه به اضافه سطح کشت چغندر قند نسبت به نیاز استان و نیز لزوم تفاهم با کشاورزان، وزارت جهاد کشاورزی را موظف نمود تا متناسب با مبالغی که ستاد احیای دریاچه ارومیه تعهد و پرداخت می‌کند، نسبت به کاهش سطح کشت چغندرقند در ازای پرداخت مابه‌التفاوت کشت این محصول به سایر کشت‌های پاییزه اقدام نماید. این اقدام با هدف پرداخت مابه‌التفاوت کشت و ضرر و زیان وارده به کشاورزان در صورت تغییر کشت صورت می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرایی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز به منظور همکاری لازم توسط دستگاه‌های اجرایی در تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی اصلاح گردید. بنا بر اصلاح آیین‌نامه یاد شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است براساس داده های موجود در پایگاه اطلاعات نسبت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی (بیمه‌ای، حمایتی و امدادی) اقدام نماید.

با تصویب دولت، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موظفند از این پس مکان‌های مناسب نصب آنتن و متعلقات مربوط (به مساحت تقریبی ۲۵ متر مربع) را در اختیار کلیه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا تردد برای کنترل و نگهداری تجهیزات یاد شده به سهولت انجام شود.

اعضای دولت همچنین آیین‌نامه یکی از مواد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را اصلاح کردند. به موجب این اصلاحیه، نرخ تعرفه خدمات هواشناسی اعم از نرخ‌ داده‌های خام یا پایه، اطلاعات پردازش شده، خدمات فنی، پژوهشی، مشاوره‌ای و ویژه هواشناسی برای کلیه کاربران تعیین شده است.