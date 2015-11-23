حزب محافظه کار پیروز انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کار شمارش آراء انتخاباتی آرژانتین پایان گرفته و بنا بر اعلام نهایی، «مائوریسیو ماسری» نامزد حزب راست میانه عنوان ریاست جمهوری را از آن خود کرد.

وی با کسب ۵۲ درصد آراء «دانیل سیولی» نامزد حزب حاکم «جبهه برای پیروزی» را پشت سر گذاشت و به دوره ۱۰ ساله حکومت احزاب چپ بر این کشور آمریکای لاتین خاتمه داد.

ناگفته نماند که هیچ یک از دو نامزد احزاب راست و چپ در دور نخست انتخابات که در ماه اکتبر سال میلادی جاری (۲۰۱۵) برگزار شد، نتوانست حد نصاب لازم برای گذشتن از سد حریف را به دست آورد و به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ آرژانتین انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد.

جالب آنکه پس از پایان دور نخست با توجه به درصد آراء اکتسابی انتظار می رفت که دانیل سیلوی برنده نهایی میدان رقابت باشد حال آنکه انتخابات دیروز یکشنبه نتیجه معکوسی را به بار آورد.

انتظار می رود که حضور ماسری بر مسند ریاست جمهوری آرژانتین تحولات کلیدی را در سطح داخلی و خارجی برای این کشور که طی ده سال گذشته روابط خوبی با رهبران سوسیالیست دیگر کشورهای آمریکای لاتین داشت، به همراه بیاورد.

از وعده های انتخاباتی مهم ماسری افزایش سرمایه گذاری خارجی و پایان دادن به سیاست های کنترل ارز است. از سوی دیگر، پیروزی وی می تواند به منزله پایانی برای تداوم مناسبات دوستانه با رهبران چپگرای کشورهایی مثل ونزوئلا، اکوادور و بولیوی باشد که در همراهی با «کریستینا فرناندز» رئیس جمهور فعلی آرژانتین، صدای رسایی در انتقاد از نظام های کاپیتالیستی (سرمایه داری) و در راس آن آمریکا دارند.

ماسری قول مساعد داده که آرژانتین را در مسیر متفاوتی هدایت کند که این می تواند به معنای افزایش سرمایه گذاری خارجی و بهبود روابط با وام دهندگان «صندوق کرکس» است.

صندوق های سرمایه گذاری آمریکایی یا اصطلاحا «کرکس»، در زمانیکه اوراق قرضه آرژانتین در ارزان‌ترین قیمت بود آن‌ها را خریداری کردند و در حال حاضر خواستار بازگرداندن آن‌ توسط آرژانتین با ۱۰۰ درصد ارزش افزوده هستند.

مشکل کنونی آرژانتین ناشی از بحران مالی سیزده سال پیش است که سرانجام با توافق دولت این کشور با اکثر دارندگان اصلی اوراق قرضه دولتی کمابیش حل شد، اما تعدادی از دارندگان اوراق که عمدتا شامل چند نهاد مالی آمریکایی بودند، این ترتیبات را نپذیرفتند.

به گفته منتقدان، حاکمیت ماسری بر کاخ ریاست جمهوری «کاسا روسادا» می تواند به معنای حذف برنامه های رفاه اجتماعی و لغو حمایت دولت از جریان های سوسیالیستی باشد. از سوی دیگر، انتظار می رود که وی در مناقشات ارضی بین آرژانتین و انگلستان بر سر مالکیت جزایر «فالکلند» انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهد.

کاهش سطح روابط دوستانه با ونزوئلا، کوبا و ایران از دیگر ویژگی های دولت راستگرایی است که انتظار می رود در صورت پیروزی مائوریسیو ماسری در آرژانتین بر سر کار بیایید.