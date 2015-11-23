تمجید از حضور تاثیرگذار مسکو/آمریکا دیپلماسی شرافتمندانه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بعدازظهر امروز (دوشنبه) در دیدار آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه با استقبال از گسترش بیشتر همکاریهای «دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی» از حضور تأثیرگذار مسکو در مسائل منطقه‌ای به‌ویژه سوریه تمجید کردند و افزودند: نقشه بلندمدت امریکا برای منطقه به زیان همه ملتها و کشورها به‌ویژه ایران و روسیه است و باید با هوشمندی و تعامل نزدیکتر، آن را خنثی کرد.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار که حدود دو ساعت طول کشید، ولادیمیر پوتین را شخصیت برجسته‌ای در دنیای امروز خواندند و با تشکر از تلاشهای این کشور در موضوع هسته‌ای افزودند: این مسئله به یک سرانجامی رسیده است اما ما هیچ اعتمادی به آمریکایی‌ها نداریم و با چشمان باز، رفتار و عملکرد دولت امریکا را در این قضیه تحت نظر داریم.

ایشان با اشاره به جدیت پوتین و مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط دوجانبه خاطرنشان کردند: سطح همکاریها از جمله در مسائل اقتصادی می‌تواند بسیار بیشتر از سطح فعلی توسعه یابد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به همکاری مناسب تهران- مسکو در عرصه‌های سیاسی- امنیتی، مواضع رئیس‌جمهور روسیه به‌ویژه در یکسال و نیم اخیر را در مسائل مختلف، خیلی خوب و مبتکرانه خواندند و افزودند: امریکایی‌ها همیشه تلاش می‌کنند رقبای خود را در موضع انفعال قرار دهند اما شما این سیاست را خنثی کردید.

ایشان، تصمیمات و اقدامات مسکو در موضوع سوریه را موجب افزایش اعتبار منطقه‌ای و جهانی روسیه و شخص پوتین برشمردند و افزودند: آمریکایی‌ها در نقشه‌ای بلندمدت، درصددند با تسلط بر سوریه و سپس گسترش کنترل خود بر منطقه، خلأ تاریخی تسلط نداشتن بر غرب آسیا را جبران کنند که این نقشه تهدیدی برای همه ملتها و کشورها به‌ویژه روسیه و ایران است.

رهبر انقلاب تأکید کردند: امریکایی‌ها و دنباله‌های آنها در مسئله سوریه درصددند اهداف تحقق نیافته خود از راه نظامی را در عرصه سیاسی و پای میز مذاکره محقق کنند که باید با هوشمندی و از موضع فعال، جلوی این کار را گرفت.

حضرت آیت الله خامنه‌ای اصرار امریکایی‌ها بر رفتن بشار اسد یعنی رئیس‌جمهور قانونی و منتخب مردم سوریه را از جمله نقاط ضعف سیاستهای اعلامی واشنگتن دانستند و افزودند: رئیس‌جمهور سوریه در انتخاباتی سراسری رأی اکثر مردم سوریه را با دیدگاههای «سیاسی، مذهبی و قومی مختلف» به‌دست آورده و امریکا حق ندارد این رأی و انتخاب مردم سوریه را نادیده بگیرد.

رهبر انقلاب تأکید کردند: درباره سوریه هر راه حلی باید با اطلاع و موافقت مردم و مسئولان این کشور دنبال شود.

ایشان کمکهای باواسطه و بی‌واسطه امریکایی‌ها به گروههای تروریستی از جمله داعش را از دیگر نقاط ضعف آشکار سیاستهای امریکا خواندند و افزودند: همکاری با کشورهایی که به‌خاطر حمایت از تروریستها اعتباری در افکار عمومی منطقه و جهان ندارند نشان می‌دهد امریکایی‌ها از دیپلماسی شرافتمندانه برخوردار نیستند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند: به همین علت ما به‌جز مسئله هسته‌ای (که البته آن هم دلایل خاص خود را دارد) نه درباره سوریه و نه در هیچ موضوع دیگری مذاکره دوجانبه با امریکایی‌ها نداریم و نخواهیم داشت.

رهبر انقلاب اسلامی، حل صحیح موضوع سوریه را بسیار مهم و در آینده منطقه تأثیرگذار برشمردند و خاطرنشان کردند: اگر تروریستهایی که این جنایات را در سوریه مرتکب می‌شوند سرکوب نشوند، دامنه فعالیتهای مخرّب آنها به آسیای میانه و مناطق دیگر گسترش خواهد یافت.

در پایان این دیدار رئیس‌جمهور روسیه یکی از قدیمی‌ترین نسخ قرآن کریم را به‌عنوان هدیه‌ای بسیار ارزشمند تقدیم رهبر انقلاب اسلامی کرد. رهبر انقلاب از این هدیه تشکر کردند.