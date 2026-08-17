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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

ربات جعلی «بانک ملی»؛ رباتی که تلگرام و حساب بانکی را هدف قرار می‌دهد

ربات جعلی «بانک ملی»؛ رباتی که تلگرام و حساب بانکی را هدف قرار می‌دهد

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، درباره شگرد جدید کلاهبرداری ربات جعلی «بانک ملی» هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی، درباره این شگرد کلاهبرداران، گفت: رباتی با عنوان «بانک ملی» از کاربر می‌خواهد برای اثبات اینکه ربات نیست، روی دکمه‌ای کلیک کند. پس از کلیک، صفحه‌ای جعلی باز می‌شود و «کد پنج‌رقمی» می‌خواهد؛ کدی که در واقع کد ورود به تلگرام است و با وارد کردن آن، تلگرام کاربر هک می‌شود.

وی ادامه داد: کلاهبردار کد ورود اپلیکیشن بانک ملی را نیز دریافت کرده و به حساب بانکی دسترسی پیدا می‌کند.

سرهنگ رضایی هشدار داد: هیچ بانک و ربات رسمی‌ای کد ورود یا رمز یکبارمصرف نمی‌خواهد. روی لینک‌ها و دکمه‌های ناشناس کلیک نکنید و تأیید دومرحله‌ای تلگرام را فعال کنید.

معاون اجتماعی پلیس فتا در پایان تاکید کرد: در صورت ورود سهوی کدها، رمز تلگرام و بانک را تغییر دهید، دستگاه‌های ناشناس را خارج کنید و از طریق ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهید.

کد مطلب 6918821

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