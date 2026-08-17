قدردانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل از روایت اول خبرگزاری مهر

امیر رجبی، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان این رسانه، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت روز و هفته خبرنگار، خرسندم که خدمت همکاران پرتلاش خبرگزاری مهر در استان اردبیل برسم و این روز را به آنان تبریک بگویم. بیشک، عملکرد خبرگزاری مهر در سطح کشور و بهویژه در استان ما، بهخصوص در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، بسیار درخشان بوده است.
وی افزود: از نزدیک شاهد فعالیتهای شبانهروزی خبرنگاران این مجموعه در رویدادها و تجمعات مرتبط با حوزه جنگ هستم؛ تولید محتوای مؤثر، انتشار فوری اخبار و روایتهای دستاول، همه مرهون زحمات بیوقفه این عزیزان است. این دیدار فرصتی شد تا هم از تلاشهای آنان قدردانی کنم و هم روزشان را تبریک بگویم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در ادامه به فعالیتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اشاره کرد و گفت: در نخستین روزهای مردادماه، سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اردبیل انجام شد و در این سفر، سه مجتمع فرهنگیهنری در مناطق محروم و کمبرخوردار استان شامل شهر عنبران از توابع نمین، شهر کلور در شهرستان خلخال افتتاح گردید.
رجبی ادامه داد: با وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، این اقدام نشاندهنده عزم جدی مجموعه ارشاد استان برای گسترش زیرساختهای فرهنگی و هنری است. انشاءالله بهزودی مجتمع فرهنگیهنری هشتجین نیز افتتاح شده و در اختیار مردم فرهنگدوست و اصحاب فرهنگ و هنر آن منطقه قرار خواهد گرفت.
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