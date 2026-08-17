به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید قرار است در بیش از دو هزار بقعه متبرکه در سراسر کشور برگزار شود؛ مراسمی که سازمان اوقاف و امور خیریه میگوید بخشی از برنامههای گستردهتر این نهاد برای برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید در اماکن مذهبی ایران است.
حجتالاسلام محمد نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه، گفته است، برای برگزاری این مراسم در بقاع متبرکه سراسر کشور برنامهریزی شده و سخنرانان نیز برای حضور در این مراسم دعوت شدهاند.
به گفته او، برنامههای بزرگداشت رهبر شهید تنها به مراسم چهلم تدفین محدود نخواهد بود و برگزاری آیینهای مذهبی در برخی بقاع شاخص کشور ادامه پیدا میکند.
نوروزپور گفت: از نخستین روز پس از شهادت رهبر شهید، برنامههایی شامل تلاوت قرآن، سخنرانی و مراسم عزاداری در شماری از بقاع متبرکه برگزار شده و قرار است این برنامهها هر شب جمعه تا سالگرد شهادت ادامه داشته باشد.
او همچنین از نقش بقاع متبرکه در میزبانی هیأتهای مذهبی سخن گفت و اعلام کرد که بیش از ۸۰ بقعه در نقاط مختلف کشور، میزبان هیأتهای شاخص هستند.
به گفته مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف، ظرفیت صحنها و فضاهای موجود در این اماکن برای برگزاری مراسم مذهبی در اختیار هیأتها قرار گرفته است.
نوروزپور گفت: در تهران و دیگر استانها، شماری از هیأتهای مذهبی شناختهشده فعالیت خود را در امامزادگان و بقاع متبرکه دنبال میکنند.
او همچنین گفت: برخی از این اماکن در جریان مراسم و اجتماعات مذهبی، به محل تجمع مردم یا مبدأ و مقصد راهپیماییها تبدیل شدهاند و سازمان اوقاف از برگزاری برنامههای هیأتهای مذهبی در این فضاها حمایت میکند.
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