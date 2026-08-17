  1. استانها
  2. تهران
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

بیش از دو هزار بقعه میزبان مراسم چهلم تدفین رهبر شهید می‌شوند

بیش از دو هزار بقعه میزبان مراسم چهلم تدفین رهبر شهید می‌شوند

تهران- سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرده است که مراسم چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید قرار است در بیش از دو هزار بقعه متبرکه در سراسر کشور برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید قرار است در بیش از دو هزار بقعه متبرکه در سراسر کشور برگزار شود؛ مراسمی که سازمان اوقاف و امور خیریه می‌گوید بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر این نهاد برای برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید در اماکن مذهبی ایران است.

حجت‌الاسلام محمد نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه، گفته است، برای برگزاری این مراسم در بقاع متبرکه سراسر کشور برنامه‌ریزی شده و سخنرانان نیز برای حضور در این مراسم دعوت شده‌اند.

به گفته او، برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید تنها به مراسم چهلم تدفین محدود نخواهد بود و برگزاری آیین‌های مذهبی در برخی بقاع شاخص کشور ادامه پیدا می‌کند.

نوروزپور گفت: از نخستین روز پس از شهادت رهبر شهید، برنامه‌هایی شامل تلاوت قرآن، سخنرانی و مراسم عزاداری در شماری از بقاع متبرکه برگزار شده و قرار است این برنامه‌ها هر شب جمعه تا سالگرد شهادت ادامه داشته باشد.

او همچنین از نقش بقاع متبرکه در میزبانی هیأت‌های مذهبی سخن گفت و اعلام کرد که بیش از ۸۰ بقعه در نقاط مختلف کشور، میزبان هیأت‌های شاخص هستند.

به گفته مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف، ظرفیت صحن‌ها و فضاهای موجود در این اماکن برای برگزاری مراسم مذهبی در اختیار هیأت‌ها قرار گرفته است.

نوروزپور گفت: در تهران و دیگر استان‌ها، شماری از هیأت‌های مذهبی شناخته‌شده فعالیت خود را در امامزادگان و بقاع متبرکه دنبال می‌کنند.

او همچنین گفت: برخی از این اماکن در جریان مراسم و اجتماعات مذهبی، به محل تجمع مردم یا مبدأ و مقصد راهپیمایی‌ها تبدیل شده‌اند و سازمان اوقاف از برگزاری برنامه‌های هیأت‌های مذهبی در این فضاها حمایت می‌کند.

کد مطلب 6918929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه