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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸

در استان اردبيل صورت گرفت ؛

ثبت 940 فقره طلاق در 9 ماهه اول 84

مديركل امور اجتماعي استانداري اردبيل با مقايسه وضعيت طلاق در 9 ماهه اول سال 84 نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، گفت: در اين مدت 940 فقره طلاق رخ داده كه افزايش 09/18درصدي را نسبت به مدت مشابه سال 83 نشان مي دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، عباس دست باز با بيان اينكه در اين دوره از هر 14 فقره ازدواج يك مورد به طلاق منجر شده است ، افزود: طبق تحقيقات انجام گرفته ، مهم ترين علل طلاق ، نداشتن تفاهم و توافق اخلاقي با 41 درصد در مرتبه بالا قرار دارد.  

وي ، ازدواج مجدد مرد ، درگيري و كتك كاري ، اعتياد زوج ، بيكاري و عدم پرداخت نفقه را در رده هاي بعدي علل مؤثر در طلاق در سطح استان اردبيل عنوان كرد.

مديركل امور اجتماعي استانداري اردبيل ، برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي ، مشاوره هاي رواني و ضرورت انجام پژوهش هاي جامع براي بررسي علل و عوامل ايجاد و تشديد پديده طلاق را ، از جمله راهكارهاي كاهش اين معضل دانست.

کد مطلب 297738

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