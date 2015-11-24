جزئیات ساخت ۱۸ میلیارد دلار پالایشگاه نفت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی اصغر ساجدی امروز در همایش بینالمللی کاتالیست ایران با بیان اینکه افزایش ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی با احداث پالایشگاههای جدید و اجرای طرحهای بهبود کیفیت، زمینهسازی و بروزرسانی پالایشگاههای موجود در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بر این اساس پیشبینی میشود با اجرای یک برنامه پنج ساله، ظرفیت پالایش نفت ایران از حدود ۱.۸ میلیون بشکه به حدود سه میلیون بشکه در روز افزایش مییابد.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با اعلام اینکه برای دوران پساتحریم پیشبینی سرمایهگذاری ۱۸ میلیارد دلاری در صنعت پالایش صنعت نفت ایران شده است، تصریح کرد: قصد داریم با اجرای یک برنامه پنج ساله و جذب سرمایهگذاران خارجی، با هزینهای ۱۸ میلیارد دلار، پالایشگاههای جدید نفت در کشور احداث شود.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی همچنین در تشریح احداث خطوط لوله جدید انتقال نفت و فرآوردههای نفتی در کشور، بیان کرد: هماکنون ساخت چهار خط لوله بزرگ نفتی در مجموع به وسعت یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر آغاز شده است.
این مقام مسئول با اشاره به ساخت خط لوله جدید ۶۵۰ کیلومتری سبزآب – خوزستان به ری، بیان کرد: هدف از ساخت این خط لوله، انتقال نفت خام از مناطق نفتی به جنوب به پالایشگاههای شمال کشور است.
وی همچنین از ساخت قطعه ۲۴۰ کیلومتری خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی از اهواز تا انبار نفت اراک خبر داد و افزود: با توجه به آغاز شمارش معکوس راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیجفارس، احداث خط لوله ۴۶۸ کیلومتری بندرعباس به رفسنجان آغاز شده است.
وی با یادآوری اینکه هدف از ساخت خط لوله بندرعباس به رفسنجان، انتقال فرآوردههای نفتی پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس به تهران و سایر کلانشهرهای شمالی کشور است، تبیین کرد: ساخت خط لوله نائین، کاشان – ری هم به طول ۴۲۰ کیلومتر از دیگر برنامههای دست اجرا است.
ساجدی در ادامه با یادآوری اینکه با افزایش ظرفیت پالایش نفتی ایران، میزان مصرف انواع کاتالیستها و مواد افزودنی در کشور بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش مییابد، گفت: بر این اساس با ایجاد کمیتهای، بومیسازی انواع کاتالیستهای مصرفی در پالایشگاههای نفت کشور در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با اشاره به بومیسازی کاتالیست گوگردزدایی از گازوئیل و نفتا، انواع کاتالیستهای هیدروژنی و کاتالیست واحد ایزومریزاسیون در کشور، تصریح کرد: هماکنون در برخی از واحدهای عظیم پالایشگاهی ایران همچون واحد تصفیه گوگردزدایی پالایشگاه شازند اراک سالانه ۱۵۰۰ تن کاتالیست، واحد RFCC پالایشگاه اراک سالانه ۷۵۰۰ تن کاتالیست و واحد بنزینسازی پالایشگاه آبادان سالانه ۱۵۰۰ تن کاتالیست مصرف میشود.
عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش با بیان اینکه هماکنون تولید نیمه صنعتی و صنعتی انواع کاتالیستهای بنزین در کشور آغاز شده است، خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود سال آینده ایران تولید صنعتی کاتالیست مورد استفاده در مجتمعهای بنزینسازی FCC و RFCC آغاز کند.
این مقام مسئول، یکی از مهمترین مشکلات پیشروی تولید داخلی انواع کاتالیست مورد استفاده در صنعت نفت را پایین بودن تعرفههای گمرکی عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی به طور متوسط چهار تا هفت درصد تعرفه گمرکی به منظور واردات انواع کاتالیست تعیین شده که قصد داریم با مشارکت وزارت صنعت، تعرفه گمرکی واردات کاتالیستها را افزایش دهیم.
وی در پایان با یادآوری اینکه بر اساس دستور وزیر نفت مقرر شده با کسر هزینههای گمرکی و حمل و نقل دریایی، پالایشگاههای نفت از تولیدکنندگان داخلی کاتالیست خریداری کنند، خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود تا چند سال آینده ۸۰ درصد کاتالیست مورد نیاز در صنعت پالایش نفت ایران توسط سازندگان داخلی تامین شود.
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