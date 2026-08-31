۵۳۰۰هکتار اراضی سمنان در مسیر توسعه انرژی خورشیدی؛ ۱۲۲ طرح جانمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی سمنان با اشاره به ظرفیتهای استان سمنان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، اظهار داشت: توسعه انرژیهای پاک یکی از محورهای مهم برای بهرهگیری از ظرفیتهای سرزمینی استان و تأمین پایدار انرژی به شمار میرود.
وی افزود: در همین راستا، حدود پنج هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان سمنان مورد شناسایی و استعداد یابی قرار گرفته تا امکان اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی در این عرصهها بررسی و فراهم شود.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ادامه داد: از مجموع درخواستهای مطرح شده، تاکنون ۱۲۲ مورد در سطح ۴۷۵۰ هکتار به تخصیص زمین رسیده و ۱۰۹ مورد دیگر با مساحت ۴۶۱۵ هکتار نیز در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و طی مراحل قانونی واگذاری است.
رهایی با بیان اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند به تقویت زیرساختهای انرژی استان کمک کند، یادآور شد: استفاده از انرژی خورشیدی ضمن کاهش اتکا به سوختهای فسیلی، ظرفیت مناسبی برای ورود سرمایهگذاران، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تقویت فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف استان فراهم میکند.
وی تأکید کرد: تخصیص و واگذاری اراضی برای احداث نیروگاههای خورشیدی بر اساس ضوابط قانونی و با در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با منابع طبیعی انجام میشود و اجرای طرحهای انرژی پاک نباید به حفاظت از عرصههای طبیعی خدشهای وارد کند.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان خاطرنشان کرد: این اداره کل شناسایی عرصههای دارای قابلیت برای اجرای طرحهای انرژی خورشیدی و همکاری در تسریع فرآیندهای قانونی را در دستور کار دارد و این روند با رعایت الزامات زیستمحیطی و قوانین مربوط به منابع طبیعی دنبال خواهد شد.
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