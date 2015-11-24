روحانی انتخاب رئیس‌ جمهور جدید تانزانیا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در پیامی به «جان ما گوفولی» انتخاب وی به ریاست جمهوری متحده تانزانیا را تبریک گفت.
متن پیام روحانی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای جان ما گوفولی
رییس جمهوری متحده تانزانیا
انتخاب جنابعالی را به عنوان رییس جمهوری متحده تانزانیا صمیمانه تبریک میگویم.
امیدوارم در دوره مسئولیت جدید شما، شاهد توسعه مناسبات فیمابین دو کشور در زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و شادکامی ملت تانزانیا را مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
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