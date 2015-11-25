«همسران مشهدی» مدیریت همسرداری فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رئیسیان زاده صبح چهارشنبه در نشست خبری در محل فرهنگسرای شهر بهشت مشهد اجرای طرح «همسران مشهدی؛ باهم» را در افزایش ازدواج و کاهش طلاق موثردانست و گفت: امسال۴۱هزار ازدواج در خراسان رضوی به ثبت رسیده است که از این تعداد 11 هزار و 87 پیوند به طلاق منتهی شده است.

قائم مقام سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد گفت: در طی هشت ماه ابتدایی سال جاری آمار ازدواج در استان ۴۱ هزار و ۳۷۷ مورد بوده است كه از این تعداد ۲۰ هزار و ۲۱۷ ازدواج به مشهد اختصاص دارد.

قائم مقام سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی شاهد ۱۱ هزار و ۸۷ طلاق در سطح استان بوده ایم که شش هزار و ۵۵۳ مورد آن در مشهد اتفاق افتاده است.

وی اظهار کرد: مخاطب ما در طرح «همسران مشهدی؛ باهم» زوجینی هستند كه سال های اول زندگی خود و یا در عقد هستند چرا که آمارها نشان می دهد بیش ترین طلاق ها در سال های نخست زندگی زوجین رخ می دهد.

رئیسیان زاده تاکید کرد: ماندگاری و استمرار طرح هایی همچون طرح «همسران مشهدی؛ باهم» افزایش ازدواج و کاهش طلاق را ضمانت می کند.

وی یکی از راه های جذب زوج های جوان به این قبیل طرح های آموزشی را مشارکت دوسویه با آن ها دانست و گفت: زوج های جوان با حضور در این مراکز می توانند با داشتن اختیار عمل در کارگاه ها و کلاس های آموزشی شرکت کنند.

وی افزود: از جمله برنامه هایی كه در این طرح برای زوج های جوان در نظر گرفته شده است شناخت بهتر زوجین در کارگاه ها و کلاس های آموزشی ویژه ای است که برای آن ها ترتیب داده شده است.

قائم مقام سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد بیان کرد: هدف برنامه همسران مشهدی مدیریت رابطه زناشویی، مدیریت حل تعارفات و اموزش سبك زندگی مبتنی بر الگوهای اسلامی است كه استحكام خانواده را بیشتر می كند .

خاطرنشان کرد: زوج های جوان پس از ثبت نام و آشنایی با طرح «همسران مشهدی؛ باهم» نیازهای آن ها به كمك مراكز مشاوره دانشگاه فردوسی شناسایی شده و در طی کلاس ها و کارگاه هایی آموزش های لازم دریافت می کنند.

وی افزود: در طی برگزاری این طرح برنامه های شاد و جذابی برای زوج ها در نظر گرفته ایم كه علاقه آن ها را نسبت به برنامه ها بیشتر می كند و در پایان طرح نیز در قالب اردو و برنامه های گوناگون کمک زیادی به ایجاد رابطه بهتر برای زوجین دارد.

رئیسیان زاده ادامه داد: برای تشویق زوج ها و حضور بیشتر آن ها در جلسات و مشاوره ها امتیازاتی از قبیل بسته های كمك به تامین جهیزیه خدمات برگزاری مراسم ازدواج و یا وام در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: افرادی كه مایل به ثبت نام در طرح همسران مشهدی هستند می توانند با ارسال تاریخ ازدواج خود به سامانه پیامك ۱۰۰۰۱۰۸ اقدام کنند.