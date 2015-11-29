علی اکبر ثقفی که این روزها «هلن» نوشته امیرحسین ثقفی و شراره سروش را کارگردانی می کند درباره ساخت این فیلم به خبرنگار مهر گفت: از جمله سینماگرانی هستم که همیشه دغدغه کارگردانی دارم اما کمتر شرایط ساخت فیلم برایم فراهم شده و در این سال ها ترجیح دادم از سینما دور نبوده و در حوزه تهیه کنندگی فعالیت داشته باشم.

کارگردان فیلم «جان سخت» ادامه داد: در ساخت فیلم «هلن» نگاه و روش خاص خودم را به کار بردم و سعی کردم پس از سال‌ها دوری از این عرصه، اثر درخور و شایسته ای را بسازم.

وی با اشاره به اینکه فیلمبرداری «هلن» با مدیریت فرشاد گل سفیدی در هفته جاری به پایان خواهد رسید، بیان کرد: تا کنون ۹۰ درصد از فیلمبرداری «هلن» انجام شده و در حال حاضر مشغول فیلمبرداری آخرین صحنه ها هستیم و اغلب لوکیشن‌ها در فضای شهری هستند. البته کل لوکیشن‌های فیلم در تهران بوده اند.

کارگردان فیلم «فوتبالیست ها» درباره داستان فیلم جدیدش که اثری پربازیگر است اینگونه توضیح داد: داستان فیلم درباره دختری است که قرار است به سفری برود اما به علت گرفتاری خانواده، مسیر دیگری در پیش می گیرد.

ثقفی در پایان یادآور شد: تدوین توسط مستانه مهاجر انجام خواهد شد و در نظر دارم «هلن» را برای نمایش در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر آماده کنم.