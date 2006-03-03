گسترش تكواندو هدف اصلي ما است

به گزارش خبرنگار" مهر" دكتر" چونگ وون چو" رئيس فدراسيون جهاني تكواندو درمراسم افتتاحيه اين مسابقات ضمن بيان مطلب فوق افزود: تورنمنت بين المللي فجر كه ازسال 66 به پاس گراميداشت پيروزي انقلاب اسلامي ايران گشايش يافته، سهم مهمي در اشاعه وپيشرفت ورزش تكواندو ايران و كشورهاي خاورميانه داشته است.

وي ادامه داد: ايران درسال 1354 به فدراسيون جهاني تكواندو ملحق شد و يكي ازفعالترين كشورهاي عضومي باشد، من با حضور در ايران به عموميت بالاي اين ورزش در ايران كه بيش ازيك ميليون تكواندوكار و3 هزارمربي دارد پي بردم.

دكتر چو دربخش ديگري ازسخنان خود گفت: باعث دلگرمي است كه كسب نتايج خوب تكواندو را بعنوان ورزش المپيكي در بازيهاي 2012 اوزان گنجانده است. اين تصميم درجلسه كميته ملي المپيك درجولاي 2005 گرفته شده است.

وي درمورد اهداف فدراسيون گفت: افزايش كشورهاي عضو از 109 كشور به 202 كشور و افزيش تعداد جمعيت تكواندو در سراسرجهان از60 ميليون به بيش ازيكصد ميليون نفرهدف اصلي ماست كه معتقدم برگزاري تورنمنتهاي بين المللي سطح بالا چون جام فجر كمك بزرگي به اهداف ما خواهد بود.

رئيس فدراسيون جهاني با بيان اينكه بيشترين كمك را براي تقويت تكواندو انجام خواهد داد، اضافه كرد: تكواندو بايد در المپيك ازموقعيت محلي برخوردار باشد وبه اين دليل است كه تكواندو مردمي ترين و مطلوبترين ورزش ويك خدمت مطلوب به بشريت خواهد بود.

وي درپايان گفت: براي بقاي تكواندو فدراسيون جهاني هرگونه كمكي را كه لازم باشد به شما انجام خواهد داد، چرا كه پشتيباني از اعضاي خانواده تكواندو امري ضروري است.

مراسم افتتاحيه جام هجدهم فجر با رژه تيم ها به پرچمداري هادي شاعي قهرمان المپيك آتن وتلاوت آياتي ازقرآن كريم آغازشد كه خيرمقدم سيد محمد پولادگر رئيس فدراسيون و اجراي نمايش تكواندو توسط گروه نمايش هيات تكواندو اسلامشهر وشكستن 25 سنگ توسط احمد ميررفيعي ازقهرمانان سابق اين رشته ازديگربرنامه هاي اين مراسم بود.

مهندس مهدي قدمي معاون سازمان تربيت بدني و رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني، سفيركره، دكترعلي نژاد مديركل ورزش وزارت نفت و بسياري ازعلاقمندان به تكواندو دراين مراسم حاضر بودند. درزمان مراسم افتتاحيه سالن شهيد افراسيابي كه به طرز زيبايي تزيين شده بود مملو ازعلاقمندان به تكواندو بود.