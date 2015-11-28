یکی از درگذشتگان حادثه منا در شاهرود تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر شنبه و در خلال جلسه برنامه ریزی تشییع پیکر مجید یونسیان از درگذشتگان واقعه تلخ منا به میزبانی فرمانداری شاهرود، با اشاره به لزوم گرامیداشت یاد و خاطر درگذشتگان حادثه منا، تاکید کرد: این واقعه تلخ تا ابد فراموش نخواهد شد زیرا بی تدبیری آل سعود داغی فراموش نشدنی بر دل هموطنانمان گذاشت.

وی افزود: واقعه منا در اوج بی تدبیری و زمانی به وقوع پیوست که آل سعود می توانست از آن جلوگیری کند و جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا موضع روشن خود را در قبال بررسی شرایط وقوع حادثه، اعلام داشت.

معاون استاندار سمنان، همچنین با اشاره به ازبعین حسینی و حضور با شکوه شیعیان جهان در این مراسم، گفت: آئین اربعین حسینی(ع) با شور و حرارت ویژه در حالی برگزار می شود که میلیون ها زائر اباعبدالله الحسین(ع) بدون آسیب جسمانی، با عشق و ایمان برای عزاداری اربعین، به سوی مولای خود روانه می شوند.

هاشمی عنوان کرد: آل سعود باید مدیریت برنامه های ویژه با حضور میلیون ها نفر را از شیعیانی بیاموزد که خود را با پای پیاده به عراق و کربلا می رسانند و این درحالی است که به لطف خداوند متعال اتفاقی برای زائران نمی افتد.

وی ادامه داد: اتحاد، همدلی، عشق و هدف واحد خصوصیاتی است که شیعیان دارند و در راه رسیدن به آئین عزاداری سرور و سالار شهیدان به یکدیگر یاری می رسانند و این همان موضوعی است که آل سعود از آن محروم است.

آئین تشییع پیکر مهاجرالی الله، مرحوم مجید یونسیان که به تازگی پیکر وی با آزمایش دی ان ای شناخته شده است، روز یکشنبه هشتم آبانماه جاری از مکان کانون بسیج جوانان شاهرود برگزار می شود همچنین آئین وداع با این مرحوم غروب شنبه هفتم آبانماه از ساعت ۱۹ در مزار شهدای گمنام شاهرود به اجر در می آید.