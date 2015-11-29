پیکرجان باخته منا در شاهرود تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه کانون بسیج شاهرود بار دیگر فضایی آکنده از اندوه داشت، به یاد سال هایی که این بنا میزبان گلگون کفنانی بود که مردم به انقلاب اسلامی شان هدیه داده و کانون بسیج را مکانی برای وداع با این عزیزان می شناختند.

امروز اما اندوه شاهرودی های حاضر در این مکان از جنس دیگری بود، وداع با جوانی که هنوز چند سالی جا داشت تا موی سپید چهل سالگی بر شقیقه اش نمایان شود کسی که به قول سهراب، در نمازش جریان داشته نور، جریان داشته طیف و امروز بر دوش همشهریانش تا جایگاه ابدی مشایعت شد.

مردمی که حضور در صحنه و قدرشناسی را خوب می دانند همین چند ماه پیش بود که شهدای گمنام، شهید مدافع حرم و درگذشتگان منا و راهپیمایی ۱۳ آبان را با حضور سبزشان سبزتر کردند و این بار قرعه به نام مجید یونسیان افتاد.

کاش در تشییه جنازه من هم همه بیایند

یکی از دوستان مجید در گفتگو با خبرنگار مهر با بغضی فروخفته می گوید: چند وقت پیش بود که برای تشییع پیکر شهید حسین تابسته با مجید به همین کانون بسیج آمده بودیم حضور مردم را که می دید اشک می ریخت و می گفت کاش برای تشییع جنازه ما هم این جمعیت بیایند.

حمید رحیمیان معتقد است مجید به آرزویش رسید این مردم با این حضور چشم گیر روح مجید را قرین رحمت کردند و قطعا امروز او ما را از بالا می بیند.

وی با حالی دگرگون می افزاید: و چه سعادتی دارد مرحوم یونسیان که هنوز یاد شهید تابسته مدافع حرم زینب (س) در اذهان وجود دارد که او هم به گلگون کفن عرصه ایثار پیوست یکروز حسین، امروز مجید.

شهاب از امروز دیگر تنهاست

صدای خانواده یونسیان اما امروز، بلندترین صداها است در این میان اما شهاب فرزند یکساله مجید است که با تعجب و چشمانی درشت و متحیر، نظاره گر است.

ندای همسر مرحوم یونسیان به گوش می رسد که می گوید: شهاب امروز آمده تورا ببیند و ... شیون در فضا موج می زند خواه ناخواه همه توجه شان را به سوی شهاب یکساله جلب می کنند این صحنه از آن دست لحظاتی است که دل هر کسی را به درد می آورد.

صدای قرآن، ندای مرگ بر آل سعود و نوای نوحه یاحسین(ع) مداح پشت بلند گو با دود اسپند در هم پیچیده و فضایی معنوی به کانون بسیج بخشیده است و در این میان صلابت و صبوری خانواده مرحوم یونسیان و به خصوص پدرش فضای خواصی را بر محیط حاکم کرده بود.

امروز یک مجید دیگر را از دست دادم

پدر مرحوم مجید یونسیان در حالی که قطره اشکی را گوشه چشمم می بیند، استوار با همه سخن می گوید شاید می خواهد بگوید فرزندم با لباس احرام به آرزویش رسیده است مانند برادرم که در جنگ تحمیلی رفت و در همین مکان برای تشییع پیکر پاکش حاضر بودم.

هادی یونسان با صدای در گلو تنیده اما استوار می گوید: برادرم هم مجید بود رفت و خون پاکش را فدای اسلام کرد امروز یک مجید دیگر را از دست دادم اما خوشا به حالش که با لباس احرام رفت و امروز بر دوش هزاران نفر از همشهریانش است.

درباره مجید سخن زیاد است، پدر می گوید: بسیار خوب بود، عاشق خدا، دین، حج، هرکس او را می شناخت می دانست که فردی بسیار متدین، مهربان و مومن بود همه او را به مهربانی می شناختند و امروز بعد از دو ماه پیکرش را به ایران آوردند نمی دانید که در این مدت چه بر ما و خانواده اش گذشت.

۲ ماه انتظار برای دیدار مجدد مجید

دیگر دوست مجید می گوید: علت مرگش معلوم نیست بسیاری او را در هنگام فاجعه منا دیده اند که در حال کمک کردن بوده است اما لحظه ای دیگر از او خبری نبود تا اینکه امروز و با گذشت دو ماه از فاجعه منا، پیکر پاکش به شاهرود منتقل شده است.

علی جلالی درباره خصوصیات مجید می گوید: مردی بسیار خوب بود، مهربان و خانواده دوست، دیندار و هیئتی حتی هرکس او را می شناخت می دانست که هیئت امام حسین(ع) برایش معنایی دیگر داشت اما حیف که نتوانست در این ماه محرم ما را یاری کند هرچند این محرم، هیئت بدون وی سراسر پر بود از دعا برای یافتنش.

وی معتقد است مجید یونسان قطعا اگر این همه خوبی نداشت امروز هزاران نفر برای آخرین وداع با او در کانون بسیج، آن هم میعادگاه عاشقان، آغاز راه رزمندگان و بزرگ مردان عرصه عشق و ایثار گرد هم نمی آمدند و امروز او قطعا ما را از بالا می بیند.

منا تا گلزار شهدای شاهرود

گلزار شهدای شاهرود اما آخرین ایستگاه سفر چند ماهه مجید یونسان به مکه بود زمانی که رفت و شاید هیچگاه تصورش را هم نمی کرد که در بازگشت دست سرنوشت او را با میعادگاه عاشقان عجین سازد.

می گویند پیش از عظیمت به حج، روزی برای دیدار با عموی شهیدش که او نیز مجید یونسان نام داشت، راهی گلزار شهدا می شود، عمویی که امروز مزار مجید را در کنار خود می بیند و از فردا شاهرودی هایی که به گلزار شهدا می روند به جای یک مجید یونسان، این بار دو مجید یونسان می بینند.

و در این بین شاید هیچکس نداند که پدر مرحوم مجید یونسان امروز در دلش چه داغی دارد.