به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نیروی دریایی ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل که در حرم مطهر برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: عملیات مروارید در ۷ آذر و در ۶۷ مین روز جنگ انجام شد و هیچگاه پیش‌بینی نمی شد نیروی دریایی بتواند در این زمان کوتاه، این عملیات را انجام دهد.

وی افزود: دشمن بعثی با این نگاه که ما آماده نیستیم به سرزمین اسلامی‌مان حمله کرد و با اهداف از پیش تعیین شده خود بدنبال این بودند که سیادت دریایی در خلیج را حفظ کنند.

دریادار سیاری ادامه داد: اما چه شد که در این روز با آن دیدی که دشمن به آمادگی ما و کشورمان و نداجا داشت، این عملیات با آثار بسیار مهم ازجمله از بین بردن نیروی دریایی بعثی‌ها انجام شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: «مروارید»، عملیاتی بود که ضربه بزرگی بر پیکره دشمن وارد کرد و این عملیات باعث شکست دشمن در دریا شد.

وی افزود: اما چه عاملی باعث این آمادگی عملیاتی برای نداجا شد تا این طرح عملیاتی ریخته شود و این عزم و اراده قوی، اتحاد و هماهنگی به دست بیاید که نداجا با اقتدار در شمال خلیج حضور یابد و تمام تاکتیک‌های دشمن را نابود کند و این پیروی بزرگ در دفاع بدست آید؟

فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: اگر بر اساس محاسبات ریاضی و معادلات بررسی کنیم، نداجا بعد از انقلاب فرصت انجام حتی یک رزمایش را هم نداشت و با توجه به اینکه مسنتشاران هم رفته بودند، یگانها آمادگی نداشتند و این مسائل با نتایج نتایج عملیات جور در نمیاید. اما چه شد که در مروارید این توفیقات بزرگ حاصل شد.

دریادار سیاری اظهار داشت: دلیل همه اینها نفوذ معنوی امام بزرگوار بین مردم، نیروهای مسلح ارتش و بویژه نداجا بود. این اهمیت دارد که بدانیم یک کلام ساده امام(ره) در بین همه اقشار باعث چنین پیروزی‌هایی شده است.

وی گفت: وقتی صدام حمله کرد خیلی‌ها جا زدند و ترسیدند اما امام(ره) یک کلام فرمودند که دیوانه‌ای آمده و سنگی انداخته جوانان بروند و آن را حل کنند. با این فرمایش امام، مسئولین و مردم جان گرفتند. نفوذ کلام امام موجب شد که ما شاهد جهش نداجا در جنگ باشیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: امروز هم این گسترش توسعه و ساخت تجهیزات و حضور در آبهای آزاد که به فرمان حضرت آقا انجام شده و بویژه برقراری امنیت برای خطوط مواصلاتی کشور که بسیار حائز اهمیت است، حاصل رهنمودهای فرمانده کل قوا و حضور رزمندگان نیروی دریایی که در آن منطقه حساس جهان حضور می‌یابند، است.

دریادار سیاری گفت: رزمندگان نداجا مقتدرانه پرچم ایران را می افرازند تا صادارت و اقتصاد کشور با مشکل مواجه نشود. باید خوب اندیشید که تامین امنیت در آبهای آزاد و بین المللی چه تاثیر و وزنی در اقتصاد دارد و ما آمادگی داریم هرجا لازم باشد همانطور که آقا فرمدند حماسه بیافرینیم که برتر از ۷ اذر باشد.

وی در پایان گفت: امروز فرزندان این ملت و سربازان آقا این آمادگی را دارند که در مقابل هر تهدیدی ایستاگی کرده ودر برابر هر یاوه گویی بایستند و اجازه ندهند هیچکس در حوزه‌های تحت ماموریتشان کوچکترین جسارتی به کشور داشته باشند.