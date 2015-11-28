به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عطرچیان با بیان اینکه بیش از یک میلیون و صدهزار زائر به مناسبت اربعین حسینی از ۳ پایانه مرزی مهران٬ شلمچه و چذابه جاده‌ای کشور عبور کردند و به عراق رفته‌اند گفت: پایانه‌های مرزی شلوغ هستند و حجم ترافیک در محورهای منتهی به ۳ مرز یاد شده رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه تسهیل عبور زائران در نقطه صفر مرزی به میزان عملکرد طرف عراقی بستگی دارد افزود: هم‌اکنون نحوه خدمات‌رسانی دستگاه‌های مستقر در پایانه‌های مرزی به زائران حسینی مطلوب است٬ پارکینگ لازم برای خودروهای شخصی تأمین و تعداد سرویس‌های ‌بهداشتی و گیت‌های عبوری نسبت به سال گذاشته اضافه شده‌اند.

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه الزام تهیه ویزای عراق برای خروج زائران از کشور پابرجاست اظهار کرد: تعدادی از زائران بدون ویزا به مرز آمدند و در مرز معطلند که باید برگردند چون حتما خروج از کشور و ورود به عراق باید با ویزا باشد.

همچنین مصطفی زنگنه درباره وضعیت ترافیکی در محورهای دو استان خوزستان و ایلام گفت: طرح محدوديت‌های ترافيكی به مناسبت ایام اربعین حسینی از یکشنبه یکم آذر آغاز شد و تا سه‌شنبه ۱۷ آذرماه ۹۴ ادامه دارد.

وی افزود: طبق آمار تا پایان ششمین روز طرح ترافيكی به مناسبت ایام اربعین حسینی (ساعت ۲۴ روز جمعه ۶ آذر) ٬ تردد خودروها در محور صالح‌آباد-مهران منتهی به مرز مهران نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۸۶۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین حجم ترافیکی محور اهواز-سوسنگرد منتهی به مرز چذابه نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۹۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد رشد داشت. محور اهواز-خرمشهر منتهی به مرز شلمچه نیز نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲۹ درصد افزایش ترافیک را تجربه کرد.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اظهار کرد: در ششمین روز طرح ترافيكی (ساعت ۲۴ روز جمعه ۶ آذر) به مناسبت ایام اربعین حسینی نرخ تردد خودروها نسبت به روزهای عادی در استان ایلام ۱۹۹ درصد٬ استان کرمانشاه ۶۶ درصد٬ استان کهگیلویه و بویر احمد ۳۶ درصد٬ استان خوزستان ۳۰ درصد و همدان ۲۵ درصد رشد داشت.