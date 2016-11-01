زائران اربعین حسینی باید از مرز مندرج در گذرنامه عبور کنند

به گزارش مهر، محمدجواد عطرچیان در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت:در راستای برقراری نظم در تردد و رفاه حال زائران اربعین حسینی، طبق مصوبه ستاد اربعین تمام زائران استانهای شمال و شمال غرب باید از مرز مهران، استانهای مرکزی و شمال شرقی باید از مرز شلمچه و چزابه و استانهای جنوبی و جنوب شرق باید از مرز شلمچه عبور کنند.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی افزود: طبق مصوبه ستاد اربعین تمام زائران فقط میتوانند از مرزهای ثبت شده در ویزای خود خارج و وارد شوند.
به گفته عطرچیان، طبق مصوبه ابلاغی ستاد اربعین به تمام استانها، زائران در زمان برگشت نیز باید از مرزهای زمان رفت خود به کشور بازگردند و هیچکس از آن مستثنی نیست.
وی تأکید کرد: این تقسیمبندی باید از جانب تمام زائران رعایت شود و طبق مهر مندرج در روادید، زائر نمیتواند از مرز دیگری وارد یا خارج شود؛ زیرا هیچگونه سرویسی برای دسترسی به سایر مرزها در استانهای سراسر کشور پیشبینی نشده است.
عطرچیان با اشاره به شلوغی مرز مهران در سال گذشته یادآورشد: ۶۰ درصد جمعیت از مهران و ۴۰ درصد از دو مرز دیگر به کشور عراق رفتند و ۷۰ درصد زائران از مرز مهران و ۳۰ درصد از شلمچه و چزابه به کشور بازگشتند.
وی با اشاره به هدف اصلی اجرای این طرح گفت: تقسیمبندی تردد از سه مرز مهران، چزابه و شلمچه برای جلوگیری از طولانی شدن مدت انتظار و تشکیل صفهای طولانی انجام شد که طبق برنامهریزی انجامشده، ۴۲ درصد زائران از مرز مهران و ۵۸ درصد از مرزهای شلمچه و چزابه از کشور خارج و وارد خواهند شد.
دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین یادآور شد: با این تقسیمبندی بار ترافیکی عبوری زائران از جادههای منتهی به مهران نیز کاهش پیدا میکند.
نظر شما