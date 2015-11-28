به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در نشست ماهیانه این تشکل سیاسی، با اشاره به مسئله رکود اقتصادی اظهار داشت: این مسئله موضوع اساسی کشور است، چرا که امروز تولید تقریبا خوابیده است و ما خیلی امید نداریم که رشد اقتصادی در سال ۹۴ از صفر عبور کند اما اگر خیلی هم خوب کار کنیم می توانیم رشد اقتصادی را به صفر برسانیم.

وی با بیان اینکه تصور رسیدن به رشد ۳ تا ۴ درصدی تصوری بسیار سخت است، تصریح کرد: یکی از تئوریسین ها و مستشاران اقتصادی دولت گفته است که چنانچه بتوانیم در سال ۹۶ یا ۹۷ هم از رکود خارج شویم خیلی هنر کرده ایم؛ در حقیقت با این حرف مسئولیت را به دولت دوازدهم واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه آنچه تولید را بی‌رمق کرده عدم تقاضای خرید است، گفت: امروز به دلیل اینکه تقاضایی وجود ندارد اگر بنگاهها به سمت تولید ۱۰۰ درصدی هم بروند فقط انبارها پر می شوند و باز هم رکود حل نخواهد شد؛ بنابراین باید به سمت تحریک تقاضا برویم.

بسته ضد رکود دولت، فقط یک مُسکن است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای بسته تحرک اقتصادی و اعطای وام به مردم برای خرید خودرو اظهار کرد: فروش ۱۲۰ هزار خودرو تنها تولید ۲ ماه خودروسازان بود و این فروش هم با کمک اعتبارات ارزان بانک مرکزی انجام شد. بنابراین بسته ضد رکود دولت صرفا یک «مُسکن» برای حرکت است.

باهنر با بیان اینکه مهمترین مسئله دولت خروج از رکود است، تاکید کرد: دولت قول داده است لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه ۹۵ را تا پانزدهم آذر به مجلس برساند البته مجلس هم در دوره آخر فعالیت خود قرار دارد و خیال نمایندگان خیلی راحت نیست که بتوانند بر روی این لوایح متمرکز شوند اما به هر حال مجلس وظیفه خود را انجام خواهد داد.

تکفیری ها عقده ای شده اند/ طرح سنگین داعش علیه ایران

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه با اشاره به مسائل منطقه ای تصریح کرد: ما عملا هر کدام از مسائل منطقه از فلسطین تا افغانستان را باید به عنوان یک پروژه مستقل در نظر بگیریم.

باهنر افزود: اگر از مسئله فلسطین شروع کنیم می بینیم که انتفاضه سوم بدون دخالت مقامات بالاتر توسط مردم شروع شده است. مردم فلسطین در این انتفاضه پا را فراتر گذاشتند و از استفاده از سنگ به سمت سلاح های سرد و زیر گرفتن صهیونیست ها به وسیله خودرو رفتند.

نایب رئیس مجلس اضافه کرد: بسیاری از فلسطینیان، نوجوانان و جوانانی هستند که آتش به اختیار حرکت می کنند و در مجموع اگر شهدای فلسطینی هم زیاد شده اند اما نسبتشان به کشته شدگان صهیونیست نسبت خوبی است.

باهنر به مسئله تحولات عراق اشاره کرد و گفت: امروز تقریبا هیچ منطقه شیعه نشینی در عراق تحت تسلط داعش وجود ندارد البته برای ما شیعه و سنی فرقی نمی کند اما تکفیری ها به مناطق شیعه‌نشین که می رسند کشتار بیشتری انجام می دهند.

وی با بیان اینکه ایران پایگاه خوبی در دولت، اکراد و اهل تسنن عراق دارد، افزود: روسیه نیز که با اجازه حاکمیت سوریه علیه تروریست ها اقدام می کند هنوز مجوز دخالت در عراق را پیدا نکرده است اما در مجموع وضعیت سوریه، عراق و یمن نسبت به گذشته وضعیت خوبی است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: تکفیری ها خیلی عقده ای شده اند زیرا نتوانسته اند در ایران هیچ حرکتی انجام بدهند. خیلی از اقداماتی که طی یک سال گذشته طراحی کرده اند و دنبال انجام آن بوده اند تاکنون شناسایی و خنثی شده است.

باهنر افزود: البته آنها طرح های سنگین تری داشتند و می خواستند در نقطه مشترک میان ایران، پاکستان و افغانستان حکومت و خلافت تشکیل دهند و وضعیت این منطقه را هم شبیه به سوریه کنند.