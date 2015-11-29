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۸ آذر ۱۳۹۴، ۷:۲۶

موشک ماوراءصوت چین برای حرکت در فضا طراحی شد

موشک ماوراءصوت چین برای حرکت در فضا طراحی شد

یک موسسه آمریکایی می گوید کشور چین سلاح جدیدی ساخته است که قادر است پدافند هوایی آمریکا را شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کشور چین سلاحی فراصوتی ساخته است که قادر است سیستم پدافند هوایی آمریکا را شکست دهد. این سامانه موشکی فراصوتی DF_ZF نام دارد.

بیل گرتس از موسسه فری بیکن واشنگتن با اعلام این خبر می گوید این سامانه موشکی در حال حاضر در پایگاه نظامی وزای در استان شانزی چین آزمایش شده است. این موشک بالیستیک خارج از اتسمفر نیز می تواند حرکت کند.

به گفته موسسه آمریکایی موشک جدید چینی ها قادر است 5 برابر سرعت صوت حرکت کند که در نوع خود فن آوری جدیدی محسوب می شود.

این موشک برای حرکت در فضای خارج از جو زمین طراحی شده است و قادر است 100 کیلومتر دور از جو زمین هر گونه هدفی را تشخیص دهد.

هنوز معلوم نیست که چینی ها از این سلاح برای چه منظوری استفاده خواهند کرد.

کد مطلب 2982027

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