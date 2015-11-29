آیت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خطرهایی که انتخابات مجلس خبرگان را تهدید می کند، گفت: یکی از خطرها و تهدیدات پیش روی انتخابات خبرگان رهبری نفوذ و ورود اشخاصی است که واجد شرایط قانونی نباشند.

امام جمعه موقت اهواز، افزود: قانون برای ورود افراد به مجلس خبرگان شرایطی قرار داده است از جمله اینکه صلاحیت علمی در حد اجتهاد در بعضی از ابعاد فقهی داشته باشد به طوری که بتواند شرایط رهبری را احراز کند و اجتهادی در حد رهبرشناسی داشته باشد.

وی صلاحیت عملی و تقوایی و اجتهاد به دیانت را از دیگر شرایط یک عضو خبرگان رهبری نام برد و گفت: از دیگر ویژگی های مهم عضو خبرگان فهم و درک سیاسی و بالاخره نداشتن سوء سابقه، انحراف سیاسی، عقیدتی و اخلاقی است و در مجموع فردی که می خواهد وارد مجلس خبرگان شود باید در حد خبره باشد و اگر کسی در یکی از این پارامترها صلاحیتش تائید نشده باشد و نفوذ کند، این برای مجلس خبرگان خطر ایجاد می‌کند.

حیدری با بیان اینکه طبق نص قانون مسئولیت نظارت بر احراز شرایط نامزدهای مجلس خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان است، گفت: آنان باید طبق مرّ قانون عمل کنند و جلوی خطر را بگیرند.

وی تاکید کرد: در مرحله دوم این نظارت باید از سوی مردم صورت بگیرد. آنان باید تحقیق کنند از بین کسانی که از نظر قانونی واجد شرایط هستند، اصلح‌ها را انتخاب کنند که کارآیی و کارآمدی داشته و بتوانند وظیفه قانونی خود را به درستی انجام دهند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تهدیدها و خطرها هم شورای نگهبان مسئولیت دارد و هم عامه مردم که باید در برابر رای خود احساس مسئولیت کنند.