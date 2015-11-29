به گزارش خبرنگار مهر، «ویکتور اوربان» در صدر هیات بلند پایه مجارستان در حالی به ایران سفر می کند که ۲۷ سال از سفر مقام هم سطح او به کشورمان می گذرد. «کارولی گروس» در سال ۱۳۶۷ به تهران آمده بود.

نخست وزیر مجارستان فردا صبح با معاون اول رییس جمهور دیدار خواهد داشت و پس از آن چند سند و یادداشت تفاهم همکاری میان مقامات دو کشور به امضا خواهد رسید. وی همچنین با روحانی رییس جمهور هم دیداری جداگانه خواهد داشت.

مجارستان ویژگی های خاصی در اتحادیه اروپا دارد. نظام سیاسی این کشور دموکراسی پارلمانی است که رییس جمهور، رییس کشور است؛ ولی ریاست دولت و قدرت اجرایی با نخست وزیر است.

مجارستان در ۱۹۹۹ به ناتو و ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا ملحق شد اما علیرغم پیروی در سیاستهای کلی، گهگاه مواضع مستقل ملی اعلام می کند. مثلاً در بحران اوکراین؛ علیرغم محکومیت اشغال شبه جزیره کریمه، از شدت عمل غرب علیه روسیه انتقاد کرد.

مجارستان که اخیرا در مرزهای خود با موج آوارگان سوری مواجه بود، بارها داعش را تهدیدی برای منطقه و جهان بر شمرده است.

از نظر اقتصادی مجارستان با ۱۰ میلیون نفر جمعیت از درآمد سرانه ۱۹.۸۰۰ دلار و تولید ناخالص داخلی ۱۳۴ میلیارد دلار برخوردار است.

درآمدهای دولت ۶۶.۶ و هزینه آن ۶۶.۱ میلیارد دلار در ۲۰۱۴ بوده است. نرخ رشد اقتصادی ۳.۲ درصد، تورم ۰.۷ درصد و بیکاری نیز ۱۰.۳ درصد می باشد.

نکته جالب اینکه ۶۸.۷ درصد نیروی شاغل این کشور در بخش خدمات فعال است، ۲۸ درصد صنعت و ۳.۴ درصد کشاورزی.

حجم مبادلات اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بسیار ناچیز بوده و از آذر ۱۳۷۲ کمیسیون مشترک همکاری دو کشور جلسه ای نداشته است. از این رو، امضای اسناد متعدد همکاری میان دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

مسئولان مجارستان علاقه زیادی به متنوع کردن منابع انرژی خود دارند.

روابط ایران و مجارستان درست ۹۰ سال پیش، یعنی سال ۱۳۰۴ با انعقاد قرارداد بازرگانی در رم آغاز و در ۱۳۰۹ ایران وزیر مختار خود در رم را به عنوان نماینده آکردیته نزد مجارستان منصوب کرد. در حقیقت آغازگر رابطه، ایران بوده است.