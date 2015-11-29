سینمای ویژه کودکان در سنندج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اکران فیلم انیمیشن شاهزادوه روم و به همت حوزه هنری استان کردستان از روز گذشته سینمای ویژه کودک در پردیس سینمایی بهمن سنندج آغاز به کار کرد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان در این رابطه اظهار داشت: با توجه به ضرورت اختصاص سالنی برای اکران فیلم های ویژه کودکان و نوجوانان، با موافقت مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری و حمایت های مدیرعامل موسسه بهمن سبز برای اولین بار در سینماهای وابسته به حوزه هنری کشور یکی از سالن های پردیس سینمایی بهمن سنندج با شعار «با خیال راحت وآسوده فرزندان خود را به سینما ببرید» به اکران فیلم های ویژه کودک ونوجوان اختصاص پیدا کرد.

امین مرادی افزود: این سالن با اکران فیلم انیمیشن شاهزاده روم آغاز به کار کرد که در اختتامیه سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، لوح تقدیر ویژه این دوره از جشنواره را دریافت کرده بود و از این پس یکی از سالن های این پردیس در یک سانس بعد از ظهر به اکران فیلم های کودک ونوجوان خواهد پرداخت.

وی ضمن دعوت از علاقه مندان برای دیدن این فیلم فاخر و ارزشمند، افزود: پردیس سینمایی بهمن سنندج به منظور بهره مندی دانش آموزان عزیز از فیلم های ویژه کودک و نوجوان تسهیلات ویژه ای را با هماهنگی با آموزش و پرورش استان برای حضور دانش آموزان در قالب اردوهای فرهنگی در نظر گرفته است تا این عزیزان بتوانند در کنار هم اوقات خوب و خوشی را با دیدن فیلم های ویژه خود سپری کنند.

مرادی در پایان گفت: مدارس می توانند برای رزرو سالن در ایام صبح و بعد از ظهر با شماره تماس ۰۸۷۳۳۲۳۰۵۷۵ تماس حاصل کنند و از تخفیف ۵۰ درصدی ویژه مدارس بهره مند شوند.

پردیس سینمایی بهمن سنندج یکی از مجتمع های مجهز سینمایی در استان کردستان بوده که به همت حوزه هنری استان کردستان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است.