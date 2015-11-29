به گزارش خبرنگار مهر، «لیچا ماتیولی» در همایش بزرگ تجاری ایران و ایتالیا در تهران با اشاره به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا گفت: اهمیت ایران در سیستم صنعتی ایتالیا به نحوی است که گمانش سفر رئیس جمهور ایران به این کشور است که البته به خاطر حوادث اخیر تروریستی در فرانسه این سفر لغو شد و امیدواریم به زودی این اتفاق رخ دهد.

رئیس کمیته بین المللی کنفدراسیون صاحبان صنایع ایتالیا افزود: ایتالیا تصمیم دارد ماموریت تجاری و صنعتی مهمی را در ایران داشته باشد و امکان گسترش تجارت میان دو کشور را بیش از هر زمان دیگری فراهم آورد، این در شرایطی است که تا پیش از تحریم‌ها حجم روابط تجاری به ۲ میلیارد یورو صادرات به ایران و ۴.۷ میلیارد یورو واردات از ایران هم افزایش یافته بود.

وی ادامه داد: آینده روابط تجاری میان ایران و ایتالیا بسیار روشن است و در حوزه نفت و گاز، اتومبیل و مکانیک، مواد ساختمانی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات پزشکی آمادگی همکاری وجود دارد.

ماتیولی خاطرنشان کرد: از مارس ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۵ رویه ای برای تولید مشترک خودرو، اتوبوس و کامیون میان رخ داده و استراتژی ما برای آینده تولید ۲ میلیون دستگاه خودرو میان ایران و ایتالیا است.

رئیس کمیته بین‌المللی کنفدراسیون صاحبان صنایع ایتالیا تصریح کرد: تلاش ما این است که در حوزه شرکت‌های کوچک و متناسب به توافق مناسبی با ایران دست یابیم و همزمان با کاهش تحریم‌ها در حوزه بانکی و توسعه فعالیت‌های صنعتی بیش از گذشته فعال شویم.

وی، روابط بانکی را عنصری استراتژیک برای از سرگیری روابط میان دو کشور دانست و توضیح داد: علاوه بر افزایش میزان تبادلات تجاری، قصد داریم در حوزه کلان، کوچک و متوسط نیز همکاری های خود را گسترش دهیم.

ماتیولی اضافه کرد: در حوزه نفتی ایتالیا می تواند برای مدرن‌سازی صنعت نفت ایران گام‌های جدی بردارد، ضمن اینکه شرکت‌هایی همچون دنیلی به تازگی ۵۲۰ میلیون دلار در یزد سرمایه‌گذاری کرده اند.

رئیس کمیته بین‌المللی کنفدراسیون صاحبان صنایع ایتالیا در پایان گفت: امیدواریم ظرف ۵ سال بتوانیم شرایط بسیار مناسبی را پیش روی ایران و ایتالیا فراهم کنیم.