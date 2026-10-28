جوان ۲۱ ساله بوشهری ناجی چند بیمار نیازمند عضو شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باقری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از پنجمین ایثار ماندگار در سال جاری خبر داد و گفت: پدر و مادر امیرعباس فاطمی نژاد با اجرای وصیت پسر ۲۱ ساله شان که دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت به اهدای عضو ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شدند.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: امیرعباس فاطمی نژاد جوان ۲۱ ساله بوشهری به علت خونریزی مغزی ناشی از تصادف با موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده نوع‌دوستش کبد و هر دو کلیه و پانکراس ایشان توسط دکتر ابوبکر و دکتر جاوید فلوشیپ پیوند و همراهی دکتر معینی متخصص بیهوشی برداشت و به بیمارستان ابوعلی سینا انتقال داده شد.

وی تصریح کرد: با رضایت خانواده ایثارگر امیرعباس فاطمی نژاد که دارای کارت اهدای عضو بود یکصد و چهل و هشتمین برداشت عضو استان بوشهر در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این پنجمین ایثار ماندگار در سال جاری و یکصد و چهل و هشتمین برداشت عضو استان بوشهر بوده است.

مدیر اجرایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تشکر از تیم فراهم آوری اعضای پیوندی و همکاری دلسوزانه پزشکان و پرستاران بخصوص آی.سی.یو جراحی بیمارستان قائم (عج)، بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر و همچنین اتاق عمل بیمارستان خلیج فارس از ایثارگری خانواده مهربان فاطمی نژاد نیز بابت کار ارزشمندشان نیز تشکر و قدردانی کرد.