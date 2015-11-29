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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۹

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سفر ولایتی به دمشق/برای اعلام حمایت از سوریه آمده ام

سفر ولایتی به دمشق/برای اعلام حمایت از سوریه آمده ام

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: هدف از سفرم به سوریه، اعلام حمایت ایران از سوریه در راستای حفظ حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب در صدر هیئتی به سوریه سفر کرد.

ولایتی در فرودگاه بین المللی دمشق مورد استقبال «منصور عزام » وزیر مشاور در امور ریاست جمهوری، «حامد حسن» معاون وزیر امور خارجه سوریه و محمد رضا شیبانی سفیر ایران در این کشور قرار گرفت. 

ولایتی در گفتگو با خبرنگاران گفت: هدف از سفرم به سوریه، اعلام حمایت ایران از سوریه در راستای حفظ حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی این کشور است.

وی با اشاره به قرار دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری و مسئولان سوری خاطر نشان کرد: در دیدار با مقامات بلند پایه سوریه پیروزی های اخیر ارتش این کشور بر گروه های تروریستی را تبریک خواهد گفت.

گفتنی است ولایتی اردیبهشت ماه نیز سفری به سوریه داشت و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

کد مطلب 2982500

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