رشد صادرات گلستان در سال جاری ۴درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو پیش از ظهر یک شنبه در پنجمین جلسه خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: صادرات گلستان در سال جاری با میزان ۱۹۲ میلیون دلار، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی چهار درصد را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: در صادرات غیر نفتی از گمرکات استان رشد منفی پنج درصد و در صادرات چمدانی ۶۴ درصد رشد داشتیم و این در حالی است که صادرات در کل کشور طی سال جاری منفی بوده است.

قوانلو افزود: بازار اول هدف های صادارتی ما در سال های گذشته ترکمنستان بوده است که امسال به دلیل سخت گیری های ترکمنستان در صادرات، بازار اول ما به عراق تغییر کرده است و سال جاری با ۷۷ میلیون دلار صادرات، ۴۰ درصد رشد صادرات ما به عراق بوده است.

کاهش ۳۷ درصدی صادرات به ترکمنستان

وی با بیان این که در سال جاری میزان صادرات ما به ترکمنستان ۷۰ میلیون دلار بوده است، گفت: در سال گذشته میزان صادرات مابه ترکمنستان ۱۱۰ میلیون دلار بوده است که کاهش۳۷ درصدی صادرات به ترکمنستان در سال جاری داشتیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان این که میزان صادرات ما در سال جاری به افغانستان ۲۲ و نیم میلیون دلار بوده است که رشد ۳۴ درصدی را به این کشور داشتیم، گفت: صادرات ما به چین ۷.۸ دهم میلیون دلار، به ایتالیا ۱.۵ میلیون دلار و به روسیه ۱.۳ میلیون دلار بوده است و ایجاد بازارهای جدید در دستور کار اداراه کل صنعت و معدن و تجارت استان است.

وی عمده اقلام صادرات استان را در سال جاری، پنیر، میله گرد، مرغ، رب، سازه های فلزی و سیمان عنوان کرد و گفت: از لحاظ صادرات رتبه استان در کل کشور ۱۹ است و از لحاظ میزان رشد رتبه ۱۶ کشور را دارا هستیم.

رشد ۶۴ درصدی واردات به استان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در این جلسه میزان واردات استان را در هشت ماه نخست سال ۱۷.۷ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: در مقایسه با ۱۰ میلیون دلار واردات سال گذشته در استان رشد ۶۴ درصدی را در این زمینه شاهد هستیم و عمده دلیل رشد واردات نیز کریدور ریلی بوده است که گندم و جو و دیگر اقلام از طریق آن به استان وارد شده است.

قوانلو تصریح کرد: در هشت ماهه نخست سال دو هزار و ۹۴۹ جواز صنفی و پروانه کسب در استان صادر شده است که رشدی معادل ۲۹ درصد در این زمینه داشتیم.

پلمپ ۱۰۰۰ واحد صنفی بدون مجوز استان

وی افزود: تلاش داریم واحدهای فاقد پروانه استان را به حداقل ممکن برسانیم و امسال اخطار پلمپ ۶ هزار و ۵۵۰ واحد صنفی در استان داده ایم و تاکنون از ابتدای سال یک هزار واحد صنفی بدون مجوز را پلمپ کرده ایم و از مردم نیز تقاضا داریم تا هر چه سریع تر نسبت به گرفتن پروانه برای واحدهای خود اقدام کنند.

کاهش نرخ بیکاری استان به ۱۰.۱ درصد

قوانلو با بیان این که وضعیت صنعت استان در حال بهبود است و هم اکنون رتبه استان در بخش صنعت در کشور ۲۲ است، گفت: بیکاری استان در سال ۹۳ معادل ۱۲.۷ بوده است و طبق آمار مرکز آمار ایران هم اکنون رتبه بیکاری استان ۱۰.۱ درصد عنوان شده است که البته با توجه به اشتغال ناقص استان این آمار کمی جای تامل دارد.

وی با بیان این که در استان ۳۳۲ کارگاه بالای ۱۰ نفر و ۶۰۰ واحد صنعتی زیر ۱۰ نفر فعال است، گفت: ارزش افزوده این کارگاه ها ۵۹۸ میلیون تومان است و دو هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان نیز حجم سرمایه گذاری این کارگاه ها عنوان شده است.

۷۸ واحد معدنی در استان فعال است

قوانلو افزود: دو هزار و ۳۳۲ نفر نیز در استان در ۷۸ واحد معدنی استان فعال هستند که ۴۹ واحد پروانه بهره برداری و مابقی مجوز اکتشاف دارند و ارزش افزوده هشت ماه نخست امسال در بخش معدن ۵۳ میلیارد تومان بوده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از پرداخت ۱۳۹ میلیارد تومان تسهیلات طبق آمار وزرات اقتصاد به تولید کنندگان گلستانی خبر داد و گفت: همچنین ۷۱ میلیارد تومان نیز در این مدت به تجار و بازرگانان تسهیلات پرداخت شده است ولی همچنان در بخش پرداخت تسهیلات از میانگین کشور پایین تر هستیم.

وی عمده مشکل واحدهای تولیدی استان را کمبود نقدینگی عنوان کرد و افزود: کارگروه رفع موانع تولید نیز در استان فعال است و مشکلات واحدهای تولیدی دارای مشکل در آن جا مطرح و رفع می شود.

قوانلو در خصوص وضعیت کارخانه فولاد در گلستان گفت:مطالعات مهندسی کارخانه فولاد به اتمام رسیده است ولی به دلیل تاکیدات مقام معظم رهبری و دولت در خصوص محیط زیست، شروع پروژه فولاد را اتمام مطالعات زیست محیطی منوط کرده ایم.

وی تصریح کرد: البته کاهش قیمت جهانی فولاد هم در کند شدن اجرای پروژه فولاد موثر بوده است ولی با ثابت شدن اقتصادی بودن این طرح در استان امیدوار هستیم هر چه زودتر مطالعات زیست محیطی آن به پایان برسد و پروژه شروع به فعالیت کند.