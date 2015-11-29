نمایشگاه راه مدرس در بابل برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه سهروزه که از پیش ظهر یکشنبه در بابل باهمت مرکز پژوهش و توسعه دفتر حسین نیاز آذری نماینده مردم بابل برپا شد، پیام رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرائت شد.
دربخشی از پیام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: در تاریخ پرفرازونشیب ملت بزرگوار ایران، قیام مشروطه که باهدف مبارزه باقدرت بیحد حصر حکومت پادشاهی و استبداد آغاز شد، ثمره خجسته و مبارکی همچون تأسیس عدالتخانه یا دارالشورا به دنبال داشت که بهحق آن را باید نقطه عطف خیزش ملت و نخبگان برای زندگی بهتر با پیروی از الگوی ائمه اطهار و سیره نبوی در حکمت حکومت خواند.
در ادامه این پیام آمده است: این مجاهدتهای مستمر که البته از آغاز تاکنون مسیر ناهمواری را پیموده است، با پایمردی و ایثار کمنظیر نمایندگانی چون آیتالله شهید سید حسن مدرس همراه بوده است که در استیفای حقوق ملت، الگو و نمونه شایستهای است برای آنان که مسئولیت خطیر وکالت ملت و نمایندگان مردم را در قانونگذاری و نظارت بر عهدهدارند یا خواهند داشت.
اینکه در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت امید است با فراهم آمدن زمینههای حضور همهجانبه ملت، فصل نوینی در تجلی و تحقق اراده ملی و در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مشارکت پرشور مردم را شاهد باشیم.
مجلس شورای اسلامی، ولایتفقیه و اندیشههای مقام معظم رهبری در قانونگذاری و مباحثی نظیر اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان، فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی، روستا محور توسعه پایدار، خانواده، سبک زندگی و شهر سالم، مردمسالاری دینی، کشاورزی و اقتصاد ملی، کاروسرمایه ایرانی، و آموزش و پژوهش و فناوری محور توسعه درونزا و چند موضوع روز در اندیشگان با حضور صاحبنظران، کارشناسان، تشکلها. تولیدگران و اقشار مختلف جامعه در این نمایشگاه هماندیشی میشود.
این نمایشگاه صبحها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها ۱۵ تا ۲۰ در کانون امام خمینی بابل واقع در خیابان مدرس پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
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