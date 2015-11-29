ظریف: بسته شدن پرونده PMD لازمه اجرای برجام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست مشترک خبری با وزیر امور خارجه یونان، گفت: در وضعیتی که تروریست‌ها به تخاصم و درگیری دامن می‌زنند، ایران و یونان به عنوان دو کشوری که می‌توانند منادی گفتگو و احترام متقابل باشند، همکاری کنند.

وی ادامه داد: ایران و دولت کنونی یونان روابط نزدیک سیاسی و دیدگاه‌های مشترک زیادی دارند و ارتباطات زیادی با دولت کنونی یونان در روابط دوجانبه و در قالب اتحادیه اروپا داشته‌ایم.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در سفر اخیر وزیر خارجه یونان، معاونان وزیر صنعت و تجارت خارجی یونان، ایشان را همراهی می‌کنند و هیات عالیرتبه از بخش‌های خصوصی شرکت‌های یونانی نیز در این سفر حضور دارند.

ظریف با اشاره به زمینه‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و یونان، گفت: برقراری پرواز، همکاری‌های نفتی، بانکی و شهرسازی از زمینه‌هایی است که دو کشور می‌توانند همکاری مشترک داشته باشند و توافق کرده‌ایم در این حوزه ها روابط نزدیک‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به تحولات سوریه گفت: در سوریه موج افراطی‌گری موجب مهاجرت و آوارگی مردم این کشور شده است که می‌تواند در جلسات مشترک وزرای خارجه دو کشور مورد بحث و هماهنگی قرار داده شود.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: امیدواریم در آینده نزدیک میزبان نخست‌وزیر یونان در ایران باشیم تا تصمیماتی که برای تصمیمات همکاری‌های دوجانبه در سفر وزیر خارجه این دو کشور اتخاذ شده است، به نتیجه نهایی منجر شود.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع PMD و تعهدات آژانس اتمی برای اجرای برجام اظهارکرد: ما همواره اعلام کردیم که موضوعات مربوط به ادعاهای مطرح شده در مورد گذشته برنامه هسته ای ایران دارای اعتبار نیست و در قالب نقشه راه با آژانس بین المللی اتمی یک بار برای همیشه توافق کردیم که به این سوالات پاسخ داده شود.

وی افزود: آژانس تائید کرده که ایران همه سوالات را پاسخ داده و آنچه که در نقشه راه آمده است از سوی ایران انجام شده است.

ظریف با بیان اینکه ما منتظر گزارش آمانو هستیم، گفت: مهمتر از گزارش آمانو، تصمیم شورای حکام است؛ چرا که تاکنون به غلط واژه PMD به برنامه هسته ای ایران اطلاق شده است. هیچ برنامه ای در ایران بعد نظامی نداشته است که به آن PMD گفته شود و در برجام اسم «مسائل گذشته و حال» آمده است.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما یقین داریم که با جدیت باید این مسائل در قطعنامه شورای حکام بسته شود. این قطعنامه ظرف ۲، ۳ هفته آینده صادر خواهد شد.

ظریف افزود: امیدواریم گزارش آقای آمانو در روزهای آینده ارائه شود و به بسته شدن موضوع کمک کند. اگر این گزارش واقعی باشد، ایران با توجه به همکاری تائید شده باید به سمتی برود که از قبل پیش بینی شده بود.

وی گفت: بارها اعلام کردیم که مطابق دستور رهبر معظم انقلاب، بسته شدن پرونده PMD لازمه اجرای برجام است و این نکته در خود برجام نیز به عنوان تعهدات ۱+۵ گنجانده شده است که این پرونده را مختومه اعلام کنند.

وی اضافه کرد: آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند این بود که بسته شدن این پرونده تاکیدی بر اجرای صحیح برجام است و توقع ما نیز از کشورهای ۱+۵ این است که به تعهدات خود عمل کنند.

ظریف تصریح کرد: عمل کردن همه طرف ها به تعهدات منجر به این خواهد شد که برجام یک پایه ای برای تقویت یک آینده بهتر برای همه طرف ها و عبور از یک مسئله بی دلیل و ورود به موضوعات جدید مانند مقابله با تروریسم و افراطی گری باشد.

ظریف در پاسخ به سوالی در خصوص نامه کتبی آمریکا و اروپا برای لغو تحریم ها اظهارکرد: توصیه رهبری در خصوص اعلام کتبی لغو تحریم ها، ضرورت اقداماتی است که آمریکا و اروپا باید در روز تصمیم در قالب برجام اتخاذ کنند تا تمام تحریم ها در روز اجرایی شدن برداشته شود.

وی افزود: این نامه کتبی از سوی آنها برای این است که ما اقدامات خود را زمانی شروع کنیم که آمریکا تعهد کند اقدامات لازم را در روز تصمیم اتخاذ می کند.

وی افزود: آمریکا و اروپا این اقدامات را به اشکال مختلف انجام داده اند و روند اجرا به صورتی که در کمیته نظارت تصمیم گیری شده، آغاز شده است. اما این به معنای آن نیست که اقداماتی که آمریکا و اروپا صورت داده است و باید تا روز اجرایی شدن به نتیجه برسد، کافی است.

ظریف تاکید کرد: برای آغاز اجرای برجام معتقدیم که زمینه کاملاً آماده است تا اقدامات اجرایی ما شروع شود و اعتقاد داریم که تا روز اجرایی شدن باید کماکان اقدامات بیشتری از سوی آمریکائی ها و اروپایی ها انجام شود از جمله رفع مزاحمت هایی که دستگاه های ایالتی آمریکائی ها برای بانکهای ما ایجاد می کنند.

وی با اشاره به دستور اوباما به وزرای خارجه، خزانه داری، انرژی و بازرگانی آمریکا گفت: رئیس جمهور آمریکا دستور داده کلیه اقدامات لازم برای اجرای تعهدات آمریکا انجام شود. در آن دستور تضمین داده است که آمریکا به تعهدات خود پایبند خواهد بود.

ظریف گفت: اقداماتی که باید وزیر خارجه و خزانه داری آمریکا انجام دهند باید تا قبل از اجرایی شدن عملیاتی شده باشد. در این زمینه مشغول مشورت با وزیر خارجه آمریکا و مسئولین این کشور هستیم تا آنها تعهدات خود را کاملاً اجرا کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد:جمهوری اسلامی اقدامات احتیاطی لازم را انجام داده است تا آمریکا خلف وعده نکند. امیدواریم که آمریکائی ها آینده نگری کافی داشته باشند و از خلف وعده پرهیز کنند زیرا ملت ایران در برابر خلف وعده پاسخ مناسب خواهد داد.