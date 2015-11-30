۱۶ تعریف جدید از مشاغل خانگی/ منظور از کار در خانه چیست

به گزارش خبرنگار مهر، تعاریف و مفاهیم مرتبط با مشاغل خانگی و کار در خانه از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار استانداردسازی و به روز شد. در تطبيق مفاهيم مرتبط با مشاغل خانگي با طبقه بندي وضع شغلي ملي و بين المللي، مصاديق شاغل داراي مجوز شغل خانگي اعلام شده است.

در قالب استانداردسازی صورت گرفته، تعاریف جدیدی از كار خانگي، كارگر خانگي، كار در خانه، شغل خانگي، شغل خانگي مصوب، شاغل خانگي، شاغل داراي مجوز مشاغل خانگي، شاغل خانگي مستقل، پشتيبان شاغل خانگي، كارفرماي شاغل خانگي، شاغل خانگي تحت پوشش، شاغل خانگي مزد و حقوق بگير، كاركن خانگي بدون مزد، كارگاه خانگي، مجوز شغل خانگي مصوب و قرارداد شغل خانگي مصوب ارائه شد.

به عنوان نمونه در تعریف كار در خانه آمده است: نوعي از اشتغال است كه توسط مزد و حقوق بگير در واحد مسكوني خود يا هر محل ديگري غير از محل كار يا سكونت كارفرما انجام شده و منجر به توليد كالا يا ارائه خدمت تعيين شده مي شود.

همچنین در تعریف دیگری درباره شاغل خانگي مزد و حقوق بگير مطرح شده است: شاغل خانگي است كه بر اساس قرارداد شغل خانگي مصوب، فعاليت كرده و در ازاي آن مزد، حقوق يا كارمزد معين (اعم از نقدي يا غيرنقدي) دريافت مي كند.

برای كار در خانه نیز عنوان شده است: نوعي از اشتغال است كه توسط مزد و حقوق بگير در واحد مسكوني خود يا هر محل ديگري غير از محل كار يا سكونت كارفرما انجام شده و منجر به توليد كالا يا ارائه خدمت تعيين شده مي شود.