به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «کروکودیل» به نویسندگی محمد مساوات و کارگردانی یاس جیواد، با تهیه‌کنندگی نجمه مسیبی، از ۱۰ آبان‌ ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۴۵ در سالن شماره ۲ مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

بهزاد کریمی، هانیه بهرامی و احسان اسماعیلی بازیگران این نمایش هستند.

امیدرضا سپهری نیز به‌عنوان گوینده در این اثر حضور دارد و رویش ستاره و مهران جلالی به‌عنوان پرفورمر، در بخش اجرایی و حرکتی نمایش مشارکت می‌کنند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «همه‌چیز با کشفی غیرمنتظره آغاز می‌شود؛ کشفی که زندگی دو شخصیت را وارد مسیری ناشناخته می‌کند. تلاش آنها برای یافتن پاسخ، پرده از زنجیره‌ای از اتفاقات مرموز برمی‌دارد؛ جایی که گذشته و آینده به شکلی پیش‌بینی‌ناپذیر به هم گره می‌خورند و هر پاسخ، پرسشی تازه را پیش رویشان می‌گذارد. اما آیا حقیقت همان چیزی است که به نظر می‌رسد؟»

امیر پناهی‌فر طراحی صحنه، متین صادقی طراحی صدا و آهنگسازی، عسل مرادی طراحی لباس و رامتین کریم‌پور طاری طراحی گریم و ماسک را برعهده دارند. متین خیبلی طراح گرافیک و کیارش مسیبی عکاس این پروژه هستند. طراحی حرکت در بخش فیلم نیز برعهده رویش ستاره و مهران جلالی است.

فاطمه الماسی به‌عنوان منشی صحنه و دستیار کارگردان، عارفه خراسانی به‌عنوان مدیر صحنه و حسن بابایی، غزل پارساپور، محمد اسدی و دینا نهاوندی به‌عنوان دستیاران صحنه در این پروژه حضور دارند.

حمید جهانگیری دکوراتور و قیس سپهری مسئول آکسسوار بخش کارگاه است. ساخت تیزر نمایش را امید اشرفی‌مقدم و علیرضا موسویان انجام داده‌اند.

استودیو آوانسن مجری طرح این نمایش است و امیدرضا سپهری و مجتبی کریمی نیز در اجرای این پروژه همکاری دارند. علی کیهانی (راوی‌مدیا) مشاور رسانه‌ای نمایش «کروکودیل» است.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.