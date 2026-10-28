آب و خاک سالم در کنار تغذیه سالم مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ نشست خبری انجمن ارگانیک ایران به مناسبت پانزدهمین نمایشگاه محصولات ارگانیک‌ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

مختار مهدیزاده، عضو هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران در این نشست بر تولید و گسترش مصرف غذای سالم تأکید کرد و گفت: امروز بسیاری از بیماران به دلیل شرایط کشور نمی‌توانند دارو تهیه کنند و از معالجه دست کشیده‌اند.

وی افزود: بیماری سرطان در کشور بیداد می‌کند و انجمن به دنبال فعالیت پیشگیرانه از بیماری‌ها است و سبد خانوار را با عرضه غذای سالم حمایت کنیم.

این مسئول صنفی با بیان اینکه باید از تولید تا مصرف نظارت کامل وجود داشته باشد، ادامه داد: البته انجمن قدرت اجرایی ندارد اما پیشنهادهای خود را در حوزه نظارت بر نهادهای متولی انتقال داده‌ایم.

بازنگری در سبد خانوار برای تغذیه سالم

در ادامه امیرحسین کبیریان، عضو هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران با اشاره به فرهنگ‌سازی در تولید و مصرف محصولات سالم و ارگانیگ، اظهار کرد: موضوعات را در حال پیگیری هستیم و این در راستای مسئولیت اجتماعی ما است.

وی عنوان کرد: تا دو دهه قبل مردم خیلی از بیماری‌ها را نمی‌شناختند و در مورد سرطان هم آشنا نبودند به طوری که کسی نمی‌دانست آیا بیماری مسری است یا خیر. در واقع تا دو دهه قبل، کشور با این میزان مبتلا به انواع سرطان مواجه نبودیم.

وی عنوان کرد: امروز دارو ‌شده غذای مردم باید این روند مورد بازنگری قرار گیرد و به سوی غذای سالم حرکت کنیم.

کبیریان با بیان اینکه باید توفانی از آگاهی راه‌اندازی شود، در پایان گفت: این هدف ما است و در کنار تغذیه سالم باید آب و خاک سالم هم مدنظر باشد.

کمپین «۵ به علاوه ۳۶۰» در نمایشگاه ارگانیک

همزمان با برگزاری پانزدهمین نمایشگاه ارگانیک، کمپین جدیدی با عنوان «۵ به علاوه ۳۶۰» رونمایی می‌شود؛ حرکتی راهبردی که نگاهی فراتر از روزهای برگزاری نمایشگاه دارد و توسعه فرهنگ و زنجیره ارگانیک را در تمام طول سال دنبال می‌کند.

محمودی، از دیگر اعضای انجمن ارگانیک ایران، با تشریح فلسفه شکل‌گیری این کمپین اظهار کرد: نمایشگاه ۵ روزه ارگانیک برای ما همچون جشنی پرشکوه است که خاطره و انرژی خوب آن باید سوخت و پیشران ۳۶۰ روز دیگر سال باشد. نقطه قوت اصلی ما در همین استمرار ۳۶۰ روزه است.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی تجارت ارگانیک در کشور تصریح کرد: تجارت ارگانیک نباید صرفاً به معادلات ساده «عرضه و تقاضا» محدود شود؛ چرا که اگر ملاک صرفاً تقاضای بازار بود، به استفاده از کود و سموم شیمیایی در مزارع اجازه داده می‌شد. ادبیات ارگانیک بر دو مفهوم کلیدی دیگر یعنی «عرصه» و «مفاصل» استوار است.

محمودی افزود: «عرصه» ما، محیط‌زیست کشور و تن سالم آدم‌ها است. کشاورزی یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب محیط‌زیست است و کشاورزی ارگانیک به جای تمرکز صرف بر عرضه، بر حفظ این عرصه کار می‌کند. از سوی دیگر، مفهوم «مفاصل» به شفافیت، نظارت و اعتمادسازی بازمی‌گردد؛ تسویه‌حسابی که وظیفه آن در حوزه ارگانیک بر عهده شرکت‌های گواهی‌دهنده و انجمن است تا اطمینان حاصل شود محصولاتی که برچسب حقوقی ارگانیک دارند، واقعاً بازرسی شده و مستحق اعتماد مصرف‌کننده هستند.

این عضو انجمن ارگانیک ایران با اشاره به نتایج یک پژوهش میدانی در نمایشگاه سال گذشته، گفت: در راستای تدوین مبانی کمپین «۵ به علاوه ۳۶۰»، نظرسنجی دقیقی از سوی دانشجویان همکار انجمن از ۹۵ تن از مصرف‌کنندگان آگاه و پرسشگر انجام شد. بررسی ویژگی‌های مشترک این افراد، شالوده اصلی کمپین امسال را شکل داد.

محمودی در پایان با تأکید بر مسئولیت سنگین فعالان این حوزه در قبال سلامت جامعه و پایداری منابع پایه کشور، ابراز امیدواری کرد که کمپین «۵ به علاوه ۳۶۰» بتواند نقشی مؤثر در ارتقای اعتماد عمومی و گسترش مصرف محصولات سالم در سراسر کشور برای کاهش بیماری‌ها، ایفا کند.