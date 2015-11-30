تقاضای فصلی دلار را گران کرد/ شرایط بازار طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله سیف درجمع خبرنگاران گفت: بانک مرکزی همه نوسان های بازار ارز را زیر نظر داد و امیدواریم به زودی به وضع متعادل برسیم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تصمیم ایجاد بورس نقدی ارز اشاره کرد و گفت: این بورس برای ایجاد تعادل در بازار ارز و پوشش ریسک معاملات ارزی است.



سیف افزود: ایجاد بورس نقدی ارز در شورای عالی بازار سرمایه تایید شده است و ما هم نظر خود را اعلام کردیم و زمان معرفی و آغاز بکار این بازار بستگی به پیش‌ نیاز‌هایی دارد.



رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: یکسان سازی نرخ ارز یکی از این نیازهاست و باید اقداماتی در جهت افزایش مناسبات بین‌المللی بین بانکی و برداشتن تحریم‌ها انجام شود تا بعد از آن هم اوراق مشتقه ارزی در بازار بورس عرضه شود.

وی اضافه کرد: ابتدا باید بازار نقدی ارز وجود داشته باشد تا بعد از آن بازار مشتقات ارزی براساس نرخ یکسان ارز راه بیفتد.

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دیدار با هیات تجاری و بانکی ایتالیا افزود: برای همکاری جدی بین ایران و ایتالیا عزم جدی داریم چرا که اشتراکات فرهنگی دو کشور بیش از کشورهای دیگر است و ارتباطات اقتصادی دو کشور را نیز افزایش می دهد.

سیف افزود: نوع همکاری اقتصادی دو کشور در شرایط حدید باید متفاوت از گذشته با هدف دسترسی ایتالیا به بازارهای منطقه از طریق ایران باشد.

وی گفت: ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران بسیار زیاد است و ایران جمعیتی جوان دارد به شکلی که ۶۴ درصد جمعیت ما زیر ۳۵ سال هستند و ما جوانان تحصیلکرده آماده به کار داریم.

وی با بیان اینکه مزیت های تولید در ایران موجب تولید کالاهای رقابتی با قیمت پایین تر برای توزیع در منطقه می شود، افزود: از مسئولان ایتالیا می خواهیم تا قبل از سفر رئیس جمهور همه قراردادهای مورد اشاره دو کشور آماده امضا و ارتباطات بانکی بلافاصله آغاز شود.

سیف گفت:‌ ما در نظر داریم تفاهم نامه همکاری با رئیس بانک مرکزی ایتالیا را در سفر آقای روحانی به این کشور را امضا کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ‌گشایش LC بانک ها نیاز به پوشش بیمه ای دارد که شرکت بیمه ای ساچه از طرف ایتالیا باید این پوشش را بدهد.

در این دیدار معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا با اشاره به اینکه این هیات، بزرگ ترین هیات تجاری و اقتصادی ایتالیا است که در دو سال گذشته به خارج از این کشور سفر کرده است، گفت: درسال آینده ۳ هیات تجاری بزرگ را به ایران خواهیم آورد.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ بانک حاضر در ایران بیش از ۵۰ درصد از فعالیت های بانکی ایتالیا را بر عهده دارند، گفت: گروه توسعه بازرگانی ایتالیا مانند ساچه آماده هر گونه همکاری با ایران برای ارتقای مناسبات بانکی و اقتصادی است.

کارلو کالندا افزود: ساچه در پی امضای تفاهمنامه ای است تا ماه ژانویه سال آینده همه تاخیرهای مبادلات پولی پایان یابد.

وی گفت:‌ ما فقط باید بر حجم سرمایه گذاری ها تمرکز کنیم و باید موضوع افزایش بهره ها نیز در نظر گرفته شود و ما به شرکت ساچه دستورات لازم را داده ایم تا مبنای کار را نوع ارتباطاتی که با فرانسه و آلمان دارد در ایران نیز داشته باشد.

معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا تاکید کرد:‌ در صددیم تمام موانع بین بانکی بین دو کشور را برطرف کنیم. در نخستین اقدام باید مبادلات اقتصادی ایران و ایتالیا را به قبل از زمان تحریم ها برسانیم و ایتالیا در این موضوع مصمم است.

وی گفت: بازگشت ایران به صحنه بین المللی در پی مذاکرات وین بزرگ ترین خبر سال ۲۰۱۵ بود و ما برای بازگشت به حجم مبادلات بازرگانی ایتالیا با ایران به سال ۲۰۱۱ در پی تحول در نوع روابط هستیم.



معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا با اشاره به اینکه نباید روابط اقتصادی ما منحصر به نفت و گاز شود، گفت: شرکت نفتی انی ایتالیا امروز همه اختلافات خود در پرداخت ها را با ایران به پایان رسانده است و ما مشکل دیگری برای اجرایی شدن تفاهمنامه های بین دو کشور نداریم.



کارلوکالندا با اشاره به سفر پیش روی روحانی به ایتالیا در آینده نزدیک گفت: این سفر بر ای ما اهمیت بسیاری دارد و موجب بازگشایی فعالیت های بانکی می شود.



وی افزود: ‌شرکت ساچه امروز سه تفاهم نامه بانکی با بانک های ایران امضا می کند و برای تسهیل فعالیت های بانکی ایران در ایتالیا باید تفاهم نامه اصلی را با بانک مرکزی ایران به امضا برسانیم.



معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا گفت: ایران در تمام ادوار تاریخی دوست کهن ایتالیا بوده است و ما خواهان توسعه روابط دو کشور در همه عرصه بویژه سیاسی و اقتصادی هستیم.

معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا افزود: موقعیت مناسب جغرافیایی ایران و ظرفیت های تکنولوژیک در ایتالیا موجب انجام فعالیت های اقتصادی پرمنفعت برای دو طرف می شود.

وی گفت: ما باید بستری را فراهم کنیم تا موانع بانکی در جهت مبادلات اقتصادی از بین برود و ما تا هفته اول ژانویه زمان اجرایی شدن برجام آماده همه گونه ارتباطات بانکی هستیم.

گفتنی است: مذاکرات هیات تجاری و بانکی ایتالیا با مسئولان بانک مرکزی و حضور ۳۶۰ عضو شامل ۲۰۰ شرکت، کارگزاران بخش های خودرو، تجهیزات و خدمات پزشکی، انرژی های بازتولید، ۲۲ اتحادیه در اصناف گوناگون و ۱۱ بانک در محل بانک مرکزی برگزار شد.