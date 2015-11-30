به گزارش خبرنگار مهر، شبکه «شما» با تهیه و تدارک ویژه برنامه هایی چون «اخلع نعلیک»، «زلال جاری آب»، «بر سوگ نشینان»، «خاتم شیراز» و پخش زنده برنامه «پیاده روی اربعین» از مرزهای شلمچه، چزابه و ایلام همراه عزاداری مردم ایران در اربعین حسینی می شود.

مستند «اخلع نعلیک» ساخته عقيل نواصر به مدت ۲۰ دقيقه با موضوع دينی مذهبی توليد شده است. در این مستند حركت زائران با پای پياده به سمت كربلای معلی به تصوير كشيده شده است، منحصر بودن سوژه و مهم‌ بودن مضمون آن در حركت زوار در عتبات عاليات از ويژگی‌های برجسته اين مستند است.

«اخلع نعلیک» که برنده مقام دوم در جشنواره سوگواره لحظه های عاشورایی و ديپلم افتخار از مركز گسترش سينماي مستند و تجربي است چهارشنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۶:۳۰ روی آنتن می رود.

پخش زنده و ارتباط مستقیم با مراکز ایلام (مرز مهران)، خوزستان (مرز چزابه)، آبادان (مرز شلمچه)، به جهت پوشش کامل تصویری از حال و هوای مراسم پیاده روی و صحبت با زائران و عزاداران اربعین حسینی از دیگر برنامه های شبکه شما است که از سه شنبه ۱۰ آذر هر روز به ترتیب پخش در ساعات ۲۱، ۱۵:۴۰ و ۱۷:۲۰ روی آنتن می رود.

ارتباط مستقیم با مرکز استان های مختلف کشور چون گیلان، اصفهان، خراسان، خوزستان، قم ... و پخش زنده مراسم عزاداری اربعین در این استان ها نیز از جمله برنامه های ویژه روز اربعین شبکه شما خواهد بود. همچنین مستند هایی چون «زلال جاری آب»، «شرح مدح»، «ضریح»، «روایت عشق»، «نذری»، «رد پای گل سرخ» مستندهای ویژه ایام اربعین هستند که روی آنتن شبکه شما خواهند رفت.

تله فیلم «خاتم شیراز» به کارگردانی ایمان افشاریان و تهیه کنندگی مصطفی علمی فر چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش می شود. این تله فیلم روایت گر پیرمردی خاتم کار است و تلاش می کند صندوق خاتمی را که باید در عتبات عالیات نصب شود بسازد اما کهولت سن و بیماری ریوی او را امان نمی دهد و ... .

این تله فیلم تولید مرکز فارس است و مهدی فقیه به همراه زهرا سعیدی، احمد علامه، سوره شرحی، مسعود شریف و سلمان فرخنده در آن نقش آفرینی کرده اند.