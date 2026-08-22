به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلیزاده در نشست گفت‌وگوی صمیمانه نوجوانان و جوانان با مدیران دستگاه‌های اجرایی که با همکاری مؤسسه کارآفرینان فردای سبلان و معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد فضای مطالبه‌گری مستقیم و ارائه طرح‌ها و ایده‌های نو، از محورهای مهم این نشست است.

وی افزود: در این نشست، دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان بدون واسطه دغدغه‌ها و خواسته‌های خود را مطرح کردند و مدیران نیز ضمن شنیدن مسائل آنان، بر اهمیت مشارکت فعال جوانان در تصمیم‌گیری‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل بیان کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند به کاهش فاصله میان تصمیم‌گیرندگان و نسل جوان و استفاده از ظرفیت، خلاقیت و ایده‌های جوانان در مسیر توسعه استان کمک کند.