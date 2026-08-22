گره حقوقی بر مسیر رونمایی از مجمسه فردوسی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح شنبه در نشست خبری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سرانجام نصب مجسمه فردوسی اظهار کرد: موضوع مجسمه فردوسی در جلسه مطرح شد و قرار بر این بود که اقداماتی برای نصب آن انجام شود.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نبود مانع جدی برای نصب این اثر در استان، افزود: در برخی رسانه‌ها مطالبی مطرح و به‌نوعی فضای دوقطبی ایجاد شد؛ مبنی بر اینکه گروهی موافق و گروهی مخالف نصب مجسمه هستند، اما مانع اصلی موضوع دیگری است.

وی ادامه داد: بحث مالکیت مجسمه در مرحله نخست به نتیجه نرسید و بخشی از قطعات این مجسمه نیز در اختیار مالک قرار دارد؛ از این رو، موضوع حقوقی مرتبط با مالکیت و قطعات اثر، مانع اصلی نصب آن بوده است.

مظفری تصریح کرد: به‌جز این مسئله حقوقی، مانع دیگری برای نصب مجسمه فردوسی در استان وجود ندارد.

محدودیت اعتبارات عمرانی و تأکید بر هم‌افزایی مجلس و دولت در خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی، در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت دیدگاه‌ها پیرامون تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی استان اظهار کرد: موضوع محدودیت منابع و اعتبارات، بحثی کارشناسی و مفصل است و واقعیت این است که نمی‌توان محدودیت ظرفیت بودجه عمرانی کشور را نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت بودجه‌های عمرانی کشور خالی است، افزود: وقتی اعتبارات عمرانی محدود باشد، نمی‌توان انتظار داشت همه نیازها در لایحه بودجه دیده شود؛ بنابراین باید برای جابه‌جایی اولویت‌ها و افزایش سهم استان‌ها تلاش شود.

مظفری با اشاره به ضرورت همکاری میان دولت و مجلس گفت: نمایندگان مجلس در کنار دولت قرار دارند و دولت نیز باید در کنار مجلس، مسائل و نیازهای استان را پیگیری کند؛ به‌ویژه در زمان تدوین لایحه بودجه و نیز تغییراتی که در جریان بررسی آن در مجلس اتفاق می‌افتد. نشست‌های مستمری با نمایندگان استان برگزار می‌شود و در روزهای اخیر نیز نشست مفصلی با محسن زنگنه و نمایندگان کمیسیون‌های مرتبط با تولید برگزار شده است تا مسائل استان و پروژه‌های دارای اولویت بررسی شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه استانداری در صورت ضرورت، پیگیری‌های لازم از مجلس را انجام می‌دهد، تصریح کرد: با این حال، در ساختار اجرایی کشور هر دستگاه باید وظایف تخصصی خود را انجام دهد؛ برای نمونه، وزارتخانه‌ها باید نیازهای تخصصی استان‌ها و برنامه‌های مربوط به حوزه مأموریتی خود را تعیین و پیگیری کنند و استانداری نیز نقش هماهنگی، نظارت، انتقال درخواست‌ها و کمک به دستگاه‌ها را بر عهده دارد.

وی در واکنش به پیشنهاد اختصاص ردیفی مشخص از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات ارائه‌شده به زائران در مشهد، این پیشنهاد را قابل بررسی دانست و گفت: از این پیشنهاد استقبال می‌کنم و ارزیابی و گفتگوهای لازم درباره آن انجام خواهد شد.

مظفری همچنین درباره تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان اظهار کرد: تاکنون دستوری در این زمینه صادر نشده است، اما نامه‌ای از سوی دادستانی و دادستان کل کشور با استدلال حقوقی درباره منع تردد خودروهای مناطق آزاد در داخل استان‌ها مطرح شده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: پاسخ‌های حقوقی در این زمینه در حال تهیه است و پیشنهاد من این است که امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در استان فراهم شود؛ چراکه این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای مردم باشد.

وی، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت طرح منطقه ویژه زیارتی مشهد بیان کرد: جدیدترین پیشنهاد ما، تشکیل منطقه ویژه زیارتی با محوریت مشهدالرضا (ع) است؛ طرحی که پیش‌تر با عنوان «منطقه امن» مطرح بود و اکنون از آن با عنوان «منطقه آزاد زیارت» یاد می‌شود. در این طرح پیش‌بینی شده است ایرانیان خارج از کشور برای ورود به کشور و دیدار با خانواده و عزیزان خود در مشهد، با مانعی مواجه نشوند.

مظفری بیان کرد: نامه مربوط به این موضوع از سوی تولیت آستان قدس رضوی به محضر رهبر شهید انقلاب تقدیم شد و پس از حدود یک ماه، با نظر موافق ایشان به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد. و با توجه به روند پیگیری‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد تشکیل منطقه ویژه زیارتی با محوریت مشهدالرضا (ع) به‌زودی محقق شود.

آزاد راه تهران مشهد نام قبلی آزادراه حرم تا حرم

استاندار خراسان رضوی، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های استان اظهار کرد: حوزه‌های زیرساختی از جمله راه‌های دسترسی، راه‌آهن، محورهای مواصلاتی منتهی به مرزها و بخش‌های خدماتی برای خراسان رضوی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که خراسان رضوی در آینده نقش مهم‌تری در پیشرفت و توسعه کشور ایفا کند؛ زیرا موقعیت کنونی استان، آن را به نقطه اتصال کریدورهای مهم شرق به غرب و شمال به جنوب تبدیل کرده است.

مظفری ادامه داد: در بخش هوایی نیز شرایط ویژه‌ای وجود دارد و مطالعات مربوط به تبدیل فرودگاه مشهد به بزرگ‌ترین قطب فرودگاهی شرق کشور در آستانه اتمام است تا این طرح وارد مرحله اجرایی شود.

استاندار خراسان رضوی از بهره‌برداری بخشی از آزادراه حرم تا حرم خبر داد و بیان کرد: یکی از بخش‌های مهم این آزادراه پس از سال‌ها، در محدوده بینالود و در نقطه نزدیک به نیشابور و سبزوار به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به سابقه طرح آزادراه حرم تا حرم خاطرنشان کرد: این پروژه از سال ۱۳۸۷ با عنوان آزادراه تهران مشهد شناخته می‌شد، در مسیر اجرایی قرار داشت و دارای ردیف بودجه بود، اما در ادامه با تغییر عنوان و تغییر در محدوده اجرایی، روند آن با مسائل و مطالبات فراوانی همراه شد.

مظفری افزود: وضعیت مشابهی نیز درباره طرح قطار سریع‌السیر مشهد-تهران وجود دارد و پیگیری برای پیشبرد طرح‌های زیرساختی استان ادامه دارد.