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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۲:۵۲

اردوغان: اگر خبر خرید نفت از داعش درست باشد، استعفا می‌دهم

اردوغان: اگر خبر خرید نفت از داعش درست باشد، استعفا می‌دهم

رئیس جمهوری ترکیه با بیان اینکه این کشور خواهان قطع روابط با روسیه نیست اعلام کرد اگر خبر خرید نفت از داعش به دست ترکیه درست باشد، از سمت خود استعفا خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: اگر خبر خرید نفت از داعش توسط ترکیه درست باشد، از منصب خود استعفا می دهم.

وی افزود: ترکیه از داعش نفت نمی خرد و هرکسی  چنین ادعایی را دارد باید اثبات کند. اردوغان در ادامه مدعی شد: ترکیه هیچ ارتباطی با هیچ گروه تروریستی ندارد.

وی در ادامه به بحران به وجود آمده در روابط آنکارا و مسکو اشاره و تصریح کرد: ما از روی احساسات تصمیم نمی گیریم، منتظر هستیم که ببینیم روسیه چه تصمیمی اتخاذ می کند و بعد از آن در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت.

اردوغان افزود: پارلمان ترکیه پس از بررسی تصمیمات روسیه علیه آنکارا، تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین یادآور شد: ما نمی خواهیم که روابط مستحکم ما با روسیه قطع شود.

کد مطلب 2988060

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