به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: اگر خبر خرید نفت از داعش توسط ترکیه درست باشد، از منصب خود استعفا می دهم.

وی افزود: ترکیه از داعش نفت نمی خرد و هرکسی چنین ادعایی را دارد باید اثبات کند. اردوغان در ادامه مدعی شد: ترکیه هیچ ارتباطی با هیچ گروه تروریستی ندارد.

وی در ادامه به بحران به وجود آمده در روابط آنکارا و مسکو اشاره و تصریح کرد: ما از روی احساسات تصمیم نمی گیریم، منتظر هستیم که ببینیم روسیه چه تصمیمی اتخاذ می کند و بعد از آن در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت.

اردوغان افزود: پارلمان ترکیه پس از بررسی تصمیمات روسیه علیه آنکارا، تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین یادآور شد: ما نمی خواهیم که روابط مستحکم ما با روسیه قطع شود.