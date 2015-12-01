مجوز ساخت درمانگاه تامین اجتماعی و اورژانس هوایی خارگ نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح سه شنبه در نشست با فرهنگیان خارگ به تلاش‌های صورت گرفته برای رفع مشکلات مردم در جزیره خارگ اشاره کرد و اظهار داشت: به‌عنوان فردی که در لباس معلمی خدمتگذار مردم بوده‌ام با مشکلات ریز و درشت این قشر به خوبی آگاهی دارم و توانم را در این زمینه برای رفع این مشکلات گذاشته‌ام.

وی افزود: هر چند مسئولان رده بالای کشوری مشکلات فرهنگیان را درک کرده‌اند اما شاهد هستیم که آن‌گونه که در شان فرهنگیان است، برای آنها کار نشده است.

جمیری اظهار کرد: وضعیت معیشتی معلمان در شرایط بدی قرار دارد که در خور شان فرهنگیان نیست هر چند که برای امسال ۵ هزار میلیارد تومان به بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش اضافه شد که به دلیلی مشکلات گسترده این وزارتخانه چندان علاج‌بخش نبود.

وی با تقدیر از مجموعه صنعت نفت برای ارائه خدمات به مردم جزیره خارگ به‌ویژه فرهنگیان اضافه کرد: اگر شاهد اعتراض‌های مردم خارگ برای رفع مشکلات این جزیره هستیم باید بدانیم این همان مردمی هستند که با کمترین امکانات ممکن در دوران دفاع مقدس به یاری مجموعه نفت برای خاموش کردن آتش ناشی از بمباران خارگ شتافتند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رایزنی‌های انجام داده برای رفع مشکلات جزیره خارگ تصریح کرد: با رایزنی‌هایی که با وزیر نیرو انجام شده و اعلام زجری که مردم در تابستان امسال با قطعی‌های مکرر برق تحمل کرده‌اند قول مساعد برای ایجاد سه واحد نیروگاهی تولید برق با ظرفیت ۱۸ مگاواتی داده شد که نه تنها مشکل برق که آب جزیره نیز رفع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مشکل زمین برای ایجاد واحدهای جدید نیروگاهی خارگ رفع شده است، بیان کرد: در حوزه بهداشت و درمان با رایزنی با سازمان تامین اجتماعی کشور و وزارت بهداشت مجوز ساخت درمانگاه تامین اجتماعی کسب و موضوع اورژانس هوایی نیز نهایی شده است.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس ادامه داد: برای ساماندهی حمل و نقل مردم از خارگ به بوشهر و گناوه و بالعکس نیز تمهیدات خوبی پیش بینی شد که با رایزنی های انجام شده هم اینک دو کشتی ۲۵۰ و ۳۴۰ نفره روزانه در این مسیرها تردد می‌کنند که نیازمند حمایت هستند.

وی افزود: به‌دنبال این هستیم که از چند کشتی کوچکتر با گنجایش ۱۰۰ نفره نیز در این مسیرها استفاده شود تا شرایط جابجایی مردم آسان تر از شرایط فعلی قرار گیرد.