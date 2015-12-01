به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان، گفت: ایران و مجارستان از لحاظ فرهنگی و تاریخی به یکدیگر نزدیک بوده و روابط خوب دو ملت، زیربنایی مناسبی را برای گسترش ارتباطات دو کشور فراهم کرده است.
رییس جمهور با بیان این که باید از همه امکانات در راستای منافع دو ملت استفاده کنیم، گسترش مناسبات فرهنگی، علمی، تحقیقاتی، صنعتی، کشاورزی و فناوریهای نوین میان ایران و مجارستان را ضروری خواند و اظهارداشت:باید از تجربیات یکدیگر در بخشهای مختلف استفاده کرده و زمینهها را برای تقویت ارتباط دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و دانشجویان دو کشور فراهم کنیم.
روحانی همچنین با بیان این که دولتها باید زمینه را برای حضور بخش خصوصی آماده کنند، گفت: باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی و کمپانیهای دو کشور بتوانند همکاری های بهتر و نزدیکتری با هم داشته باشند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه حجم مبادلات اقتصادی ایران و مجارستان در سالهای اخیر همسطح توانمندیها و ظرفیت های دو کشور نبوده است، افزود: ایران و مجارستان دارای موقعیت ممتاز و ویژهای در آسیا و اروپا هستند که میتوانند در دوره کنونی با بهره گیری از این موقعیت ممتاز ، سطح همکاریهای مشترک را ارتقاء بخشند.
روحانی با بیان این که امضای اسناد و موافقتنامههای همکاری میان دو کشور، نشاندهنده روابط خوب ایران و مجارستان است، گفت: برای توسعه مناسبات همهجانبه تهران – بوداپست اراده جدی در دو طرف وجود دارد و امیدواریم با تلاش مسوولان در ماههای آینده ، شاهد اجرایی و عملیاتی شدن این توافقنامهها باشیم.
رییس جمهور تصریح کرد: باید از همه ظرفیتها و زمینهها از جمله سیاست، فرهنگ و اقتصاد برای تحکیم روابط بهره گرفت و امیدوارم شاخصها در سال آینده نشان دهنده آن باشد که اراده امروز دو کشور برای توسعه مناسبات عملیاتی شده است.
روحانی با بیان این که ایران و مجارستان در خصوص عمده مسایل منطقهای و بینالمللی نیز اشتراک نظر دارند، به رویکرد دولت یازدهم مبنی بر اعتدال و مبارزه با خشونت و افراطیگری اشاره کرد و افزود: امروز تروریسم بالاترین نماد خشونت و افراط در جهان بوده و معتقدیم مشکل و معضلی جهانی برای همگان است.
رییس جمهور، غارت نفت کشوری توسط تروریستها و خرید آن توسط کشوری دیگر و یا بازگذاشتن مرزها برای عبور تروریستها را به معنای حمایت از تروریسم برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر همه به طور هماهنگ در برابر حامیان تروریسم بایستیم در مسیر مبارزه با تروریست ها موفق خواهیم بود. ما باید همه توان خود را برای مقابله با تروریسم به کار گیریم و ایران و مجارستان میتوانند در راستای این اهداف مهم منطقهای و بینالمللی با هم مشارکت خوبی داشته باشند.
روحانی همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم را به نفع همه کشورهای جهان دانست و افزود: امروز تروریسم تبدیل به میکروب خطرناکی شده که در حال حرکت در منطقه و جهان است.
رییس جمهور با بیان این که یکی از ریشههای تروریسم، مداخله بیجای قدرتهای بزرگ در امور داخلی کشورهاست ، گفت: یکی از مسایل اساسی در روابط بینالملل احترام گذاشتن به حقوق ملتها و تساوی حقوق آنها است و معتقدیم برای حل مشکلات و معضلات جهانی راهی جز مشارکت، همکاری و همفکری بین کشورهای جهان وجود ندارد.
"ویکتور اوربان" نخست وزیر مجارستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رییس جمهور کشورمان و سفر به جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات و دیدارهای خود با مسئولان ایران را مثبت ارزیابی کرد و ضمن ارائه گزارشی از این دیدارها به رییس جمهوری گفت: امروز پشتوانه همکاریهای علمی و تحقیقاتی خوبی میان دو کشور برقرار است و ما علاقه مند به تحکیم و گسترش روابط ایران و مجارستان در حوزه فعالیتهای علمی، دانشگاهی و تبادل دانشجو هستیم.
نخست وزیر مجارستان همچنین توسعه مشارکتها و همکاری میان مؤسسات علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی دو کشور را زیربنای همکاریهای آینده برشمرد و خواستار گسترش مناسبات همهجانبه با جمهوری اسلامی ایران شد.
وی همچنین در خصوص مسایل منطقهای و بینالمللی خاطرنشان کرد: متأسفانه هنوز در غرب رویه مثبت و مشترکی برای حل مشکلات منطقهای ایجاد نشده است که با همفکری و همکاری کشورهای بزرگ و مؤثر منطقه نظیر ایران باید به این هدف نزدیک شویم.
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