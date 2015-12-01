به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری ظهر سه‌شنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان علمی و علامه حلی همدان با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی اظهار داشت: همه شیعیان شوق زیارت امام حسین (ع) را دارند و امیدواریم این توفیق نصیب همه شیعیان شود.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به مقام والای شهید آیت‌الله مدنی به‌عنوان شهید محراب از وی به‌عنوان عالم ربانی یادکرد و افزود: شهدا در حیات آسمانی خود حضور و تأثیر بیشتری را نسبت به زمان حیات خود بر انسان‌ها دارند.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی با تأکید بر اینکه اربعین ارتباط بسیار نزدیکی با بانوان دارد، بیان کرد: کتاب عاشورا و کربلا دو جلد دارد که جلد نخست آن به نام امام حسین (ع) و جلد دوم آن به نام زینب کبری (س) است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری بابیان اینکه این دو جلد نقش بزرگی در ساختن تمدن اسلامی دارد، اظهار داشت: اگرچه امام سجاد (ع) نیز در واقعه عاشورا حضور پررنگی داشتند اما جلد دوم کربلا به نام زینب (س) ثبت‌شده است.

دوام کربلا به زینب (س) وابسته بود

وی با اشاره به اینکه دوام کربلا به زینب (س) وابسته بود، گفت: اینکه جلد دوم عاشورا به نام زینب (س) ثبت‌شده پیامی برای همه تاریخ و سرمایه‌گذاری برای پیام عاشورا است.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی در این خصوص ادامه داد: نقش حضرت زینب در عاشورا گویای نقش تمدن ساز بانوان در جامعه است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری اظهار داشت: امروز در فرهنگ غربی، زن غربی در حاشیه قرارگرفته و برخلاف شایعه‌ها نه‌تنها در متن جامعه جایی ندارد بلکه در حاشیه قرارگرفته و هرچند تفکر فمینیستی در غرب وجود دارد اما این تفکر نیز مغایر با فطرت انسان و یک تفکر انحرافی و خارج از قواعد زیستی است.

وی در این مورد بیان کرد: خانم‌های غربی احساس می‌کنند که آن‌ها نقش طعمه و مطاع رادارند و برای بازار گرمی و کارهای سخت و ارزان از آن‌ها استفاده می‌شود.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی با اشاره به اینکه غرب به خانم‌ها نگاه بهره‌کشی دارد، عنوان کرد: طبع فرهنگ غربی از پنهان‌کاری و فریب تشکیل‌شده است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری در ادامه سخنان خود بیان داشت: بیرون فضای فرهنگی غرب این‌طور نشان می‌دهد که زن دارای مقام و نقش بوده درحالی‌که وقتی وارد این فرهنگ شویم می‌بینیم که زنان در حاشیه قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: این موضوع برعکس اسلام ناب و نقش زن در اسلام بوده که جلوه آن را در نهضت اباعبدالله (ع) و یا نهضتی که در برابر نظام سلطه ایستاد می‌بینیم.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی به وقایع عاشورا اشاره کرد و افزود: در واقعه عاشورا نقش زنان در روز حادثه و بعدازآن برجسته و جدی بوده و در روز حادثه رویارویی با جریان سلطه و ستم و نفاق را شاهد هستیم و بعدازآن وظیفه مهم پیام‌رسانی مطرح می‌شود.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با تأکید بر اینکه پس از شهادت امام حسین (ع) نقش حضرت زینب (س) اساسی و محوری است، بیان داشت: باعث افتخار بوده که جزو ارادتمندان سیدالشهدا هستیم و به زینب کبری (س) عشق می‌ورزیم و باعث افتخار بوده که در این فرهنگ زندگی می‌کنیم.

حضرت زینب سرمایه بزرگی برای نهضت آزاداندیشی و آزاد کردن زنان اسیر در تفکرهای غلط و پوچ است

وی با تأکید بر اینکه بانوان در پرتو شخصیت زینب (س) می‌توانند خود اکتشافی کنند، بیان داشت: حضرت زینب سرمایه بزرگی برای نهضت آزاداندیشی و آزاد کردن زنان اسیر در تفکرهای غلط و پوچ است.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی بابیان اینکه بانوان و دختران شیعه باید پرچم حضرت زینب (س) را در دست بگیرند، افزود: زنان و دختران ایران اسلامی با داشتن سرمایه‌ای چون حضرت زینب (س) می‌توانند نقش آزادگی و آزادسازی را ایفا کنند.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری در بخش دیگری از سخنانش به نامه‌ای که مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غربی نوشته‌اند اشاره داشت و عنوان کرد: مقام معظم رهبری در این نامه با به‌کارگیری واژه‌های دقیق و پرمعنا توانستند هدف خود را به جوانان غربی منتقل کنند.

وی بابیان اینکه از نامه نخست مقام معظم رهبری استقبال زیادی شد، گفت: مقام معظم رهبری در نامه نخست از اسلام هراسی سخن گفتند و در نامه دوم نیز مسئله تروریست و داعش را مطرح کردند که آن‌هم محصول و پسماند فرهنگ غرب است.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی بیان داشت: همه این‌ها از برکت انقلاب اسلامی بوده و در ماه‌های اخیر نیز با شهادت سردار همدانی موج جدیدی از روحیه شهادت‌طلبی در کشور اتفاق افتاده است.

بانوان ایرانی ظرفیت بالایی برای آزادسازی زنان اسیر فرهنگ غرب دارند

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با تأکید بر اینکه بانوان ایرانی ظرفیت بالایی برای آزادسازی زنان اسیر فرهنگ غرب دارند، گفت: بانوان ایرانی با اقتدا به زینب (س) از عهده این مهم برمی‌آیند.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی اظهار داشت: در سال‌های اخیر که انقلاب‌هایی در مشرق زمین و به تأسی از انقلاب ایران انجام‌شده افرادی که مقابل این کشورها هستند جان خود را درخطر می‌بینند و از هر روش و وسیله‌ای برای رهایی از این شرایط استفاده می‌کنند.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری در این خصوص بیان داشت: یکی از روش‌هایی که دشمنان در پیش گرفتند نفوذ و استفاده از جریان نفوذ بوده که به فرموده مقام معظم رهبری نفوذ به معنای تغییر باور است.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی اظهار کرد: خطرناک‌ترین بخش نفوذ دو قسمت بوده که شامل نفوذ بر ذهن نسل جوان و نفوذ بر مراکز تصمیم‌گیری و شخصیت‌های مؤثر نظام است.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی در ادامه بیان کرد: این دو موضوع حساس بوده و نفوذ نیز به‌طور پنهانی انجام می‌شود و اگر در جامعه‌ای به جوانان آن نفوذ شود آن جامعه ازدست‌رفته است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری گفت: مبارزه داخلی با جریان نفوذ و با جبهه سلطه باید از مدارس آغاز شود و دانش آموزان با اقتدا به زینب (س) باید حس استکبارستیزی را در دستور کارشان قرار دهند.