به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی اشتغال در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار را در سه سطح کوتاه مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار داد.

در هفتاد و سومین جلسه این شورا که صبح امروز سه شنبه برگزار شد، گزارشی از بازار کسب و کار و اشتغال کشور و برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده و سیاست‌های مد نظر برنامه ششم توسعه به منظور افزایش نرخ اشتغال ارائه شد و در آن بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی در راستای کاهش هر چه سریعتر نرخ بیکاری تأکید شد.

حسن روحانی رئیس شورای عالی اشتغال در این جلسه بر تلاش به منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه مدت و لزوم هدف‌گذاری صحیح برای دستیابی به این هدف تأکید کرد و گفت: باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و جهت‌گیری مناسب، متناسب با نیازها و پتانسیل های مناطق مختلف کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به جایگاه مطلوب اقدام شود.

رئیس جمهور همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و نهادهایی چون بسیج و کمیته امداد برای ایجاد تحول در زمینه اشتغال و نیز توجه به ظرفیت‌ شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های کوچک تأکید کرد.

روحانی با تاکید بر ضرورت پیوند دانشگاه ها با بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و دانش بنیان گفت: دانشگاه‌ها باید متناسب با نیاز و ظرفیت‌های اشتغال، نسبت به جذب دانشجو در رشته های مختلف اقدام کنند و در این مسیر نیازهای آینده کشور را به درستی پیش بینی و با توجه به آن، نیروی متخصص تحت تعلیم قرار گیرد.

در جلسه شورای عالی اشتغال مقرر شد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف پیشنهادها و برنامه‌های خود برای اشتغال را تدوین کرده و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه دهند.