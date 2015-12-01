۱۵۴ روستا در استان قزوین با تانکر آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی علیزاده در شورای حفاظت از منابع آبی استان که روز سه شنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: ۹۱ درصد روستاهای استان تحت پوشش آبفار قرار دارند که ۹ درصد باقیمانده با اجرای طرح های آبرسانی در دستور کار قرار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آبفار تصریح کرد: شاخص بهره مندی کشور ۸۱ درصد و در استان ۸۲ درصد است که میزان مصرف ۲۸ میلیون مترمکعب در روستاهاست.

علیزاده گفت: سرانه مصرف آب در روستاها ۲۱۱ لیتر و استاندارد آن ۱۲۰ لیتر است که علت افزایش آن استفاده برای دامها و فضای سبز است.

وی یادآورشد: ظرفیت مخازن آب شرب روستایی استان ۵۸ هزارمترمکعب است و با داشتن ۱۰۸ هزار مشترک و ۱۵۵۷ کیلومتر خط انتقال و ۲۳ هزار و ۱۷۱ کیلومتر شبکه روستایی با استفاده از ۴۱۹ دستگاه کلرزنی و شش باب آزمایشگاه آب شرب سالم و بهداشتی مردم تامین می شود.

آبرسانی با تانکر به ۱۵۴ روستا

علیزاده تصریح کرد: در حال حاضر تامین آب شرب ۱۵۴ روستای استان با تانکر سیار انجام می شود و امسال بیش از ۷۴۰۰ نوبت آبرسانی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: شبکه فاضلاب ۱۴ روستا انجام شده و سه روستا با ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و ۴۳ مجتمع آبرسانی هم برای تامین آب روستاییان ساخته می شود.

مدیرعامل شرکت آبفار قزوین تصریح کرد: برای ساخت ۲۴ مجتمع روستایی بالغ بر شش میلیارد تومان اعتبار گرفته ایم و ۳۴ مجتمع حدود ۲۴ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد تا کسری آب شرب ۱۰۰ روستا تامین شود.

علیزاده اظهارداشت: هفت مجتمع برای تامین آب ۱۲۹۸ روستا در دست ساخت است که پیشرفت ۲۰ درصدی دارد و برای تکمیل آن به ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.