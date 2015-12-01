نخست وزیر ترکیه به باکو سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا، دفتر نخست وزیر ترکیه امروز از سفر دو روزه «احمد داود اوغلو» به باکو در روزهای سوم و چهارم دسامبر (۱۲ و ۱۳ آذر ماه) به جمهوری آذربایجان خبر داد.

این رسانه آذری با اعلام این خبر افزود احتمالاً در جریان سفر مذکور، موضوع افزایش تنش ها در روابط ترکیه با روسیه به عنوان محور اصلی گفتگوهای نخست وزیر ترکیه با «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان و سایر مقامات این کشور قرار گیرد.

گفتنی است، تنش ها میان آنکارا و مسکو در پی اقدام ترکیه در سرنگون کردن یک جنگنده سوخو-۳۴ روسیه در سوریه بالا گرفته است.